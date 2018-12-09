Spor Toto Süper Lig’de dün akşam 15. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’la 2-2 berabere kalan Galatasaray, taraftarını üzdü. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktıkları karşılaşmada Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok’un golleriyle 58. dakikada 2 farklı üstünlüğü yakalayan Fatih Terim’in öğrencileri, Umar Aminu ve Braian Samudio’nun sayılarına engel olamadı ve Aslantepe’den 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Türk Telekom Stadı’nda üst üste 4. puan kaybını yaşayan Galatasaray, geçen sezonki başarılı performansından çok geride bir görüntü ortaya koydu.

Puan kaybı 8’e çıktı

Geçen sezon Süper Lig’de şampiyonluğa ulaştıkları dönemde Türk Telekom Stadı’nda çıktığı 17 karşılaşmadan 16 galibiyet ve 1 beraberlik alan Cim Bom’u, mutlu sona taşıyan en önemli etkenlerden biri iç saha performansı olmuştu. Bu periyotta Aslantepe’de sadece 2 puan kaybedip 49 puan toplayan Fatih Terim’in öğrencileri, bu sezon ise iç sahadaki 8 karşılaşmada şimdiden 8 puan kaybı yaşadı.