Younes Belhanda, Galatasaray’daki son günlerini geçiriyor... Uzun süredir formsuzluğu nedeniyle tepki çeken ve son olarak taraftarla girdiği tartışmayla gözden düşen Faslı futbolcunun, Ocak ayında satılmasına karar verildi. Oyuncu her ne kadar, “Kontratım devam ediyor, ben buradayım” dese de, ara transferdeki operasyona kaynak arayan Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim’in de onayıyla Belhanda’yı satmak üzere düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun menaceriyle iletişime geçerek, “Farklı bir kadro yapılanmasına gidiyoruz. Kendinize yeni bir kulüp bulun. Planlamayı sizin ayrılığınız üzerine yapıyoruz” mesajını verdi.

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Fatih Terim veto etmişti

Belhanda geçen sezondan bu yana Galatasaray’ın en revaçtaki isimleri arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon da bir Arap kulübüyle 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmış, hatta Belhanda da yıllık 5 milyon Euro garanti ücreti kabul etmiş, ancak Ozan Kabak’tan gelen 11 milyon Euro ile beraber, Terim’in de vetosuyla bu transferden vazgeçilmişti. Araplar yaz döneminde bu kez 11 milyon Euro’luk teklifle Galatasaray’ın kapısını çalsa da, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak isteyen Belhanda gitmek istemediğini bildirmişti.

Tüm operasyonun kaynağı

Menacerler vasıtasıyla Arap kulüplerinin Belhanda’ya olan ilgisinin devam ettiği öğrenildi. Galatasaray Yönetimi de bu konuda gelen olumlu geri dönüşün ardından harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar’ın bonservis beklentisi yine 10 milyon Euro civarında. Eğer bu satış gerçekleşirse, ara transferdeki tüm operasyon işte bu kaynak üzerinden yürütülecek. Burada Faslı yıldızın tavrı da büyük önem taşıyor. Onu ikna etmek üzere, kendisine her fırsatta sahip çıkan hocası Fatih Terim’in devreye girmesi ve bir yol haritası önermesi bekleniyor.

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