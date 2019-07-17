Fernando’nun 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla’ya gitmesinin ardından en az 2 orta saha oyuncusunu kadrosuna eklemek isteyen Aslan, 2 yıldızını satışa çıkartmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Yönetimi ve teknik heyetinin teklif gelmesi halinde takımdan gitmesine sıcak baktığı Brezilyalı sağ bek Mariano için 4 milyon Euro’dan yüksek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.

Ayrıca 19 yaşındaki Yunus Akgün’ün için de kapının 3 milyon Euro’dan açılacağı öğrenildi. İki oyuncunun satışı gerçekleşirse Sarı- Kırmızılılar orta saha transferlerini direkt olarak bitirecek.

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