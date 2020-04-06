Geçen sezondan bu yana kadrodaki yerli oyuncu sayısını yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray, kaliteli isimlerin yüksek bonservisleri nedeniyle yabancılara yönelmiş ve kiralama formülü üzerinden gitmişti. Ancak bu yaz mutlaka kaliteli Türk oyuncular kadroya katılacak. Çalışmalara devre arasında başlayan Cim Bom, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesmişti. Ve liste giderek genişliyor. Fatih Terim, 3 farklı bölge için 3 oyuncu daha belirledi. Bunlar Celta Vigo’dan Okay, Göztepe’den Alpaslan Öztürk ve Antalyaspor’dan Nazım Sangare. İşte isim isim yaşanan gelişmeler..

Emre Kılınç olmazsa olmaz

21 lig maçı 7 gol, 4 asist...Sivasspor’a bu sezon müthiş katkı sağlayan Emre Kılınç, lig bitiminde aynı Mert Hakan gibi serbest kalacak. Yönetim, devre arasında Yiğido’nun iki yıldızıyla da el sıkıştı. Taraflar arasında sadece sözleşme süresi ve rakam belirlenecek. Fatih Terim aslında 25 yaşındaki Emre’yi Boluspor günlerinden beri takip ediyor. Tecrübeli hoca, kanat rotasyonunda Emre Kılınç’ın en iyi yerli isimlerden biri olduğu görüşünde.

Yeni Selçuk: Mert Hakan

Belhanda gidici,Seri ve Lemina kiralık...Galatasaray’da önümüzdeki sezon orta saha rotasyonu yine değişecek. Lemina’nın mutlaka takımda tutulması hedeflenirken, Fatih hoca daha önce Emre Akbaba’yı olduğu gibi Mert Hakan Yandaş’ı da çok istiyor. Terim, Sivassporlu Mert’in yeni Selçuk İnan olacağını düşünüyor. Trabzonspor’dan Galatasaray’a geldikten sonra takımı ayağa kaldıran isimlerden biri olan Selçuk, ilk 3-4 seneye damga vurmuştu. İmparator, Mert Hakan’da da bu potansiyeli görüyor.

Yine yeniden Okay Yokuşlu

Mert Hakan, Galatasaray’daki 8 numara krizini çözecek. Ancak orta sahaya bir de defansif yönü kuvvetli bir oyuncu düşünülüyor: OkayYokuşlu. Son 3 senedir hocanın radarında olan Okay’ın Celta Vigo ile 3 yıl daha kontratı var. Bu transfer hiç kolay değil. Ancak yönetim tüm şartları zorlayacak. Satın alma garantili kiralama teklifi dahil pek çok öneri masada. Bu sezon La Liga’da 16 maça çıkan Okay, Fatih hocanın A Milli Takım’dan da eski öğrencisi.

Yerli stoper Alpaslan Öztürk

Göztepe’de bu sezon önliberodan stopere evrilen Alpaslan Öztürk, deyim yerindeyse kendini buldu. Savunma göbeğindeki performansıyla fark yaratan ve A Milli Takımı dahi zorlayan 26 yaşındaki yıldız, Fatih Terim’in radarında. İmparator, gerek sert oyun yapısı, gerekse de topu oyuna çok iyi sokması nedeniyle Alpaslan’ı beğeniyor. Üstelik gurbetçi futbolcunun kulübüyle de 1 yıl sözleşmesi kaldı. Terim’in Alpaslan’ı listeye yazmasındaki bir diğer neden de, orta saha, stoper ve sağ bekte oynayabiliyor olması.

Nazım Sangare bonservise bağlı

A Milli Takım’ın sağ bek rotasyonunda Zeki Çelik ile mücadele eden Nazım Sangare, savunmanın sağı için Galatasaray’ın ilk hedefi. 25 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 3 senedir Süper Lig’deki istikrarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu transfer birazda oyuncuya bağlı. Antalyaspor ile daha yeni 2 yıllık mukavele uzatan Sangare, kulübünden transferde kolaylık gösterileceğine dair söz aldı. Eğer Güney ekibi yüksek bir bonservis bedeli istemezse, Galatasaray sezon noktalanınca bu işi bitirecek.



