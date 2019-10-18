UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan karşılaşma sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Hollandalı futbolcu Ruud Vormer’a 3 maç men cezası verildi. UEFA’dan yapılan açıklamada, 1 Ekim’de Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması sonrasında taraflar hakkında açılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.

Mücadele sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Club Brugge’ün Hollandalı orta saha oyuncusu Ruud Vormer, 3 maç men cezası aldı. Söz konusu eylemi nedeniyle maç sırasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Hollandalı oyuncunun cezası, böylece 1’den 3 maça çıkarıldı.

Vormer, cezası nedeniyle 26 Kasım’da İstanbul’da oynanacak Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek.

UEFA, maçın normal saatinden geç başlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Real Madrid’e ise ceza vermedi.