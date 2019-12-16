Son dakika haberi: Galatasaray, geçtiğimiz sezon Everton'dan kiraladığı Onyekuru'yu bu kez yeni takımı Monaco'dan kiralamak üzere. Sarı Kırmızılı ekipte sol kanatta fırtına gibi esen ve takımın gollerinde etkili olan Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a transferi an meselesiyken taraftara müjde sürpriz bir isimden geldi.

22 yaşındaki yıldız, Gaziantep FK forması giyen Olarenwaju Kayode'nin bir paylaşımına yorum yaptı. Kayode ise Onyekuru'ya, 'Yakında görüşürüz dostum' diye cevap verdi. Kayode'nin bu cevabının ardından Onyekuru transferinin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Sezon başında 13.5 milyon Euro’ya Monaco’ya transfer olan Onyekuru, Fransa temsilcisinde 1.5 aydır kadroya bile giremiyor. Geçen sezon Galatasaray’da harika bir sezon geçiren Onyekuru, 44 maçta formasını giydiği Sarı-Kırmızılı ekipte 16 gol ve 6 asistlik performans göstermiş, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kucaklamıştı.

Kiralık geldiği Everton’a geri dönen ve Monaco’ya satılan Onyekuru, Fransız ekibinde şu ana kadar sadece 4 maçta şans bulabildi ve 1 asist yaptı.

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