Son dakika golüyle alınan şok Ankaragücü beraberliği ve ardından gelen Göztepe yenilgisi, teknik direktör Fatih Terim’i harekete geçirdi. Haftalardır devre arasını işaret eden ve değişim mesajları veren İmparator, Göztepe maçının ardından statta Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile sıcağı sıcağına bir araya geldi. Albayrak, soyunma odasında takımla konuşma yaptıktan sonra kendi aracında Fatih hoca ile buluştu. İkili adeta kriz masası oluşturdu.

‘Bir an önce gitsinler’

Oynanan ruhsuz futbolu işaret eden Terim, değişimin kaçınılmaz olduğunu aksi takdirde ikinci yarıda mevcut görüntünün devam edeceğini iletti. İlk olarak gönderilmesi gereken oyuncuları işaret eden Terim, Nzonzi’nin ardından Seri ile Emre Mor’u da Antalya maçı sonrası kadro dışı bırakmayı düşünüyor. Tecrübeli hoca, Nagatomo ile Mariano’nun da kesin olarak takımda kalmasını istemiyor.

Onyekuru olmazsa olmaz

İki bek için, “Mutlaka gönderin” talimatını veren Terim, gidecek oyuncular konusunda aceleci olunmasını, devamında transferler için hemen düğmeye basılmasını istedi. Onyekuru’yu olmazsa olmaz olarak belirleyen Fatih hoca, stoper, sol bek, forvet ve orta saha transferlerinin de şart olduğunu belirtti. Beklenen transfer kaynağı ise Arap takımlarının radarındaki Belhanda’nın satışından sağlanacak.

Metin Karabaş

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