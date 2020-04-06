Galatasaray'da son dakika transfer! Sekidika kiraya verilecek

Galatasaray'ın devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım Sekidika’yı yeni sezonda bir takıma kiralayacak.

06 Nisan 2020, Pazartesi 08:20 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika transfer! Sekidika kiraya verilecek

Galatasaray, devre arasında Eskişehirspor’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jesse Sekidika’yı yeni sezonda bir takıma kiralayacak. Milliyet'in haberine öre; 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye’de bir takıma gönderilmesi ve gelişimini tamamlaması hedefleniyor.

Nijeryalı kanat oyuncusuna devre arasında Türkiye’den bir çok takım talip olmuş ancak Galatasaray işi bitirmişti. Yabancı kontenjanında böylece yer açacak olan sarı-kırmızılılar aynı zamanda Sekidika’nın daha fazla oynaması imkanını sağlayacak.

Galatasaray ile 4 sene daha sözleşmesi bulunan Nijeryalı futbolcunun yıllık 250 bin euro sabit ücreti bulunuyor. Oyuncunun bu maaşını kiralık gideceği kulübe ödetecek olan sarı-kırmızılılar, aynı zamanda bir miktar da kiralama bedeli talep edecek.

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