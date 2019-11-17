Galatasaray’da ara transfer dönemi yaklaşırken gündem giderek hareketleniyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda ilk olarak iki isim üzerinde yoğunlaştı. Forvet hattını Fortuna Düsseldorf’tan Kenan Karaman, kanatları da Monaco’dan Onyekuru ile güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray’da, yönetim kanadı tarafından temsilcilere görev verildi.

Yönetime rapor gönderecekler

Bu hafta içerisinde kulübü temsilen iki kişinin, önce Almanya’nın Düsseldorf kentine, oradan da Fransa’ya geçmesi ve kulüplerle masaya oturması bekleniyor. Burada oyuncuların maliyetiyle ilgili son durum masaya yatırılacak ve yönetime rapor gönderilecek.

2.5 milyon Euro gözden çıktı

Sarı-Kırmızılılar’ın Kenan Karaman’ın bonservisi için gözden çıkardığı rakam 2.5 milyon Euro civarında. 25 yaşındaki forvet ve menaceriyle yapılan görüşmelerde, yıllık ücret konusunda da prensip anlaşmasına varıldığı iddia ediliyor. Onyekuru’nun ise 1.5 sezonluğuna kiralanması planlanıyor.

Süre sıkıntısı da aşılırsa...

Nijeryalı futbolcu cephesinde de bir sıkıntı söz konusu değil. Yalnızca Monaco’nun bu transfere sadece sezon sonuna kadar izin vermesiyle ilgili bir anlaşmazlık var. Yönetim bu sorunu da aştıktan sonra, Ocak ayında her iki transferi de resmileştirmeyi planlıyor.