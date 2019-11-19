Galatasaray'da son dakika transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takımda seçim gündemde olsa da devre arası yapılacak tranfsferler şimdiden merak konusu. İşte 19 Kasım Salı son dakika gs transfer haberleri ve tüm detaylar...

NDIAYE'DEN GALATASARAY'A BÜYÜK ŞOK!

Galatasaray eski yöneticisi Cenk Ergün, Trabzonspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili dün çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ergün, "Badou Ndiaye için Trabzonspor'un girişimin olduğunu birinci dereceden öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor'a çok yakın. Stoke City, Ndiaye'nin Türkiye'deki piyasasını bilerek tok satıcıyı oynuyor..." ifadelerini kullandı. (Takvim)

LUYINDAMA'NIN TRANSFER BEDELİ 20 MİLYON EURO!

Galatasaray'da sezonun en istiklarlı isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken Christian Luyindama'nın fiyatı belli oldu!..

Sarı-Kırmızılı yönetimin özellikle Premier Lig kulüplerinin yakından takip ettiği Kongolu stoperin bonservisini 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi devre arasında bu rakamın altındaki bir teklif gelirse kabul etmeyecek. Fatih Terim de yıldız futbolcunun mutlaka kalmasını istiyor. Bu sezon formunun zirvesinde olan Luyindama, Ada kulüplerinin gözdesi. (Takvim)

GALATASARAY FENERBAHÇE'DEN MEHMET EKİCİ'Yİ TRANSFER EDİYOR

Devre arasında kadroda önemli bir revizyona gitmeyi hazırlanan Galatasaray'ın flaş hamlesini TAKVİM açıklıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosunda yer almayan ve gözden çıkarılan Mehmet Ekici'ye kanca attığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşerek, "Devre arası Fenerbahçe ile bağlarınızı koparın, bize gelin" teklifini yaptığı öğrenildi.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'nin Ocak ayında yöneticilerle görüşeceği ve alacaklarına karşılık bonservisini talep edeceği belirtiliyor.

Gurbetçi futbolcu serbest kalması halinde hemen Galatasaray'a imza atacak. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Ekici'nin ezeli rakibe gitmemesini şart koşacağı da iddia ediliyor.

Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2.5 yıl önce transfer olduğu Fenerbahçe'de sadece 36 maç oynadı. Yıldız futbolcu 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın Mehmet Ekici hamlesinin arkasında Jean Micheal Seri'nin gözden çıkarılmasının olduğu iddia ediliyor... Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasında Seri'yi Fulham'a geri göndermeye karar verdiği öne sürülüyor. Seri şu ana kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. (Takvim)

YOBO'DAN ONYEKURU'YA "GERİ DÖN"

Monaco’da forma şansı bulamayan ve futbol olarak gerileyen Nijeryalı yıldızın, G.Saray’da eski performansını bulmasını isteyen Nijeryalı futbol otoriteleri, Fransa’da kalmanın onun yararına olmayacağı konusunda hem fikir. 2017’de 7 milyon euroya Everton’a imza atan Onyekuru’nun 22 yaşında olmasına rağmen oynama şansı bulamamasının üzücü olduğunu belirten eski F.Bahçeli Joseph Yobo, milli takımın da ona ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Yobo, “O harika bir yetenek. Everton’la olan sözleşmesinin bitmesini, görmek isterdim. Premier Lig’deki sözleşmesi onun çalışmasını engelledi. Evet İngiltere Ligi dünyanın en iyi liglerinden biri ama oynamadığınız zaman bir dezavantaj da olabiliyor. Onyekuru için en iyisini diliyormu. Türkiye’de olduğu gibi performansını yeniden üst seviyeye taşımasını ve bu formuyla Milli Takım’a katkı yapmasını bekliyorum. Monaco’da geçirdiği zaman büyük bir sıkıntı ve şimdi ayrılmak onun için daha iyi bir seçenek olarak görülüyor” dedi. (Akşam)

FALCAO'DAN AMERİKA YOLCUSU!

2020'den itibaren MSL'te mücadele edecek olan Inter Miami'nin kurucu başkanı David Beckham, bazı yıldız futbolcuları transfer listesine aldı.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre MLS'e gösterişli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham bu sebeple James Rodrigues, Radamel Falcao ve Mandzukic'i takımında görmek istiyor.

Beckham'ın forvet hattında Falcao ve Mandzukic için girişimde bulunabileceği ancak Hırvat golcünün transferinin daha yüksek ihtimal olduğu iddia ediliyor. (Ntv Spor)

BELHANDA'DA SICAK GELİŞME!

Belhanda'nın devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağını söyleyen Cenk Ergün, Badou Ndiaye'nin de Trabzonspor'a çok yakın olduğunu vurguladı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, "Badou Ndiaye için Trabzonspor'un girişimin olduğunu birinci derecen öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor'a çok yakın. Fakat Stoke City'in Trabzonspor'un teklifini kolay kabul etmediğini de duydum. Stoke City, Ndiaye'nin Türkiye'deki piyasasını bilerek tok satıcıyı oynuyor." ifadelerini kullandı ve ekledi:

Sinan Gümüş dönmüyor...

"Sinan Gümüş'ün devre arasında Galatasaray'a döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa'da kalacak ve şansını zorlayacaktır. Igor Tudor, Antalyaspor'la görüşmedi. O süreçte kendisine de sordum. Tudor'a daha önce ülkemizdeki birçok Süper Lig takımı teklif yaptı, bunu biliyorum."

Falcao sözleri...

"Falcao transfer edildikten sonra iki Şampiyonlar Ligi, bir kez Süper Lig maçında oynadı, Malatya deplasmanında da son dakikada oyuna girdi. Ben, Falcao'nun sakat olarak transfer edildiğini düşünmüyorum. Eski sakatlığı nüksetmiş olabilir, yurt dışında tedaviye gidiyor olması alışılmış bir durum değil. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Mbwana Samatta için girişimini ben de duymuştum."

Onyekuru geliyor, Belhanda gidiyor...

"Onyekuru'nun devre arasında Galatasaray'a transfer olacağını biliyorum. Galatasaray'da Belhanda'nın da devre arasında takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Belhanda keşke daha önce ayrılsaydı, takıma maddi anlamda daha fazla katkı sağlayabilirdi."

MENSAH TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kayserispor'a geldiğimizde takım içerisinde huzursuzluklar vardı. Futbolcular mental anlamda sıkıntılar yaşıyordu. Kayserispor'a geldiğimizde futbolcu arkadaşlarıma 'Dün dünde kaldı. Yarınlar bizim elimizde' dedim. Hiç galibiyeti olmayan takım Fenerbahçe karşısında galibiyet aldı. Gençlerbirliği maçında da ne yazık ki sakatlıklar tüm planlarımızı bozdu ve mağlup olduk. Gençlerbirliği maçında Emre Demir ve Nurettin gibi iki genç arkadaşımızı oynattık."

'Ödeme yapılmasa 8 oyuncu serbest kalacaktı...'

"Başkanımız Hamdi Bey giderken çok büyük bir jest yaptı ve oyuncularımızın ücretlerini ödedi. Bu ödeme yapılmasaydı 8 oyuncumuz serbest kalacaktı bu da Kayserispor'da kapanmaz yaralar açacaktı. Ben futbolcu kardeşlerime de konuşuyorum. El birliği ile bu işi halledeceğiz. Milli maç arasında da çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor."

'Mensah'a transfer teklifleri var'

"Mensah, sezon öncesinde Atletico Madrid'den transfer edildi ve oyuncuya ciddi bir bonservis bedeli ödendi. Mensah geldiğimiz günden itaberen iyi bir sinyal verdi. Mensah'ı isteyen kulüpler var. Mensah'a Avrupa'dan da gelen teklifler var. Mensah'a Galatasaray'ın teklifini sormadım. Mensah'ın devre arasında bir başka takıma transferi olursa bu da ücret artı futbolcu takası olur."

Lung ve Emre'ye Sevilla talip...

"Kalecimiz Lung'a Sevilla'dan gelen resmi transfer teklifi oldu. Lung'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ocak ayında bu transfer gerçekleşir mi? Bilmiyorum. Emre Demir'e de Sevilla'ın transfer teklifi oldu. Emre'ye Sevilla hafif kaçar çünkü Emre'in birçok dünya devi peşinde. Emre'yi isteyen takımların ismini şu anda açıklayamam. Bu Emre'ye de Kayserispor'a da zarar verir."



