Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda bir çok isim takımdan ayrılıyor. Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya çalışıyor. Peki, Galatasaray'da gündemde hangi isimler var. Takımdan hangi oyuncular gönderilecek. İşte Galatasaray'ın transferinde yaşanan son gelişmeler ve detaylar...

FALCAO İÇİN ÇILGIN TEKLİF

Geride bıraktığımız sezon en büyük hatayı Gomis’i gönderip, yerine forvet almayarak yapan Galatasaray, aynı yanlışı kesinlikle tekrarlamak istemiyor. Diagne’yi satmayı planlayan yönetim, iki forvet birden alacak. Bunlardan biri, gündemdeki Tetteh gibi genç, potansiyelli ve gelecekte kulübe ciddi para kazandırabilecek isim olacak. Aslan’ın diğer tercihi ise Şampiyonlar Ligi atmosferini iyi bilen, taraftarı da coşturacak bir golcü. Hedefteki adam Radamel Falcao. Elini çabuk tutan Sarı-Kırmızılılar, menaceri aracılığıyla ilk görüşmeyi yaptı ve 33 yaşındaki yıldızdan olumlu karşılık aldı.

2+1 yıllık teklif gidecek

Girişimleri hızlandıracak olan yönetim, önümüzdeki günlerde somut adım atacak. Galatasaray’ın Falcao teklifi de büyük ölçüde hazır. 4 milyon Euro garanti ücreti gözden çıkartan Cim Bom, 33 yaşındaki oyuncuya 2+1 yıllık mukavele verecek. Ayrıca tecrübeli santrfora, yüksek bonuslar da önerilecek. Bu maddeler arasında şampiyonluk ve gol krallığının yanı sıra Devler Ligi’nde gruptan çıkılması yer alacak.









Transferde dev rakipler var

Takımı Monaco son anda Fransa’da kümede kalan Radamel Falcao, “Artık daha yüksek hedefler için oynamak istiyorum” açıklaması yaparken, net şekilde kulübünden ayrılma kararı verdi. Monaco ile özel anlaşması bulunan Falcao’nun bonservisini eline alabileceği öne sürülürken, Galatasaray’ın bu transferdeki en büyük rakipleri İspanyollar. El Mundo Deportivo Gazetesi, Sevilla ve Atletico Madrid’in de Falcao ile ilgilendiğini yazdı.

Metin Karabaş

DIAGNE, BELHANDA VE FEGHOULİ'DE SON DURUM

Şampiyonluk kutlamalarına katılmadan erkenden Türkiye’den ayrılan Diagne’nin üstü çizildi. Senegalli futbolcu her ne kadar dün çark edip sosyal medyadan bir özür açıklaması yapsa da, bu işin geri dönüşü zor. Fatih Terim, Galatasaray’a aidiyet duygusu olmaması ve sezon içindeki penaltı krizlerinden dolayı kesinlikle Diagne’nin satılmasını istiyor. Yönetim fiyatı 15 milyon Euro belirledi. Al Ittihad ve Al Hilal’in yanı sıra pek çok Suudi Arabistan kulübü Diagne için devrede, Galatasaray resmi teklifin gelmesini bekliyor.

Al Hilal'in Belhanda aşkı!

Devre arasında Belhanda için 9 milyon Euro’luk teklif sunan Al Hilal, Faslı yıldızı da ikna etmişti. Ancak Fatih Terim, şampiyonluk yolunda Belhanda’nın boşluğu doldurulamayacağı için bu transfere izin vermemişti. Oyuncuya o süreçte sezon sonu için söz verilirken, Al Hilal yine devrede. 10 milyon Euro civarında teklif sunulması halinde Galatasaray Belhanda’nın satışına onay verecek. Diagne ile Belhanda’dan toplamda 25 milyon Euro gelir elde etmeyi planlayan Cim Bom, bu paranın tamamını transfere harcayacak.

Feghouli satılık değil

Fatih Terim’in gelecek sezonla ilgili takımda iki tane olmazsa olmazı var: Muslera ve Feghouli. Ligin ikinci yarısına damga vurup, şampiyonlukta çok büyük payı bulunan Feghouli, Başakşehir maçında da inanılmaz röveşata golüyle kilidi açtı. 6 sene İspanya’da oynayan Feghouli için Sevilla devrede. Ancak Fatih hocanın yönetimle yaptığı görüşmede, “Astronomik bir öneri olmadığı takdirde Feghouli’yi satmayalım” dediği öğrenildi. İmparator, hücumdaki iskeletin tamamen bozulmasını istemiyor ve 29 yaşındaki Feghouli’yi kilit adam olarak görüyor.

TAYLAN ANTALYALI GÜNDEMDE

Sezonu Büyükşehir Belediye Erzurum’da tamamlayan 24 yaşındaki ön liberonun orta sahaya alternatif olarak düşünüldüğü kaydedildi.

Yerli rotasyonu konusunda sıkıntı yaşayan Terim’in, Taylan transferinin bir an önce gerçekleştirilmesini istediği öğrenildi.

1 yıl daha sözleşmesi olan Taylan, Erzurumspor küme düştüğü için serbest kalabilir.

MITROGLOU'NUN GİTMEYE NİYETİ YOK!

Yunan oyuncunun Galatasaray’da çok mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği kaydedildi.

Sakatlık nedeniyle takıma faydalı olamadığını belirten 31 yaşındaki Mitroglou’nun, “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Sakatlıklar yüzünden yeterince faydalı olamadım.

Önümüzdeki sezon çok farklı olacak” dediği öğrenildi. Kostas Mitroglou sözleşmesinin kalan bölümü için Sarı-Kırmızılı ekipten 3 milyon Euro garanti ücret alacak.

SELÇUK İNAN İNDİRİME BAĞLI

34 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Sarı-Kırmızılı takımdan 2 milyon 950 bin Euro ücret aldı. Bonuslar ise bu rakamın dışındaydı.

Sarı- Kırmızılılar’ın kaptana yıllık 1 milyon Euro önereceği ve bu rakamı kabul etmesi halinde Selçuk İnan ile yeni sözleşme yapılacağı kaydedildi.

DIAGNE'YE SÜRPRİZ TALİP!

Galatasaray'da ​Mbaye Diagne için ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcu için Suudi Arabistan kulüplerinden Al Hilal resmi teklifte bulundu. Geçen sezon Gomis'i transfer eden Al Hilal Diagne için 8 milyon Euro önerdi.

8 MİLYON EURO AZ BULUNDU

Ancak Galatasaray Yönetimi'nin 8 milyon Euro'luk teklifi çok az bulduğu ve Diagne'yi 13 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı satmayı düşünmediği öğrenildi. Bu durum Suudi Arabistan kulübüne bildirildi.

DİAGNE MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

G.Saray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve 30 golle gol kralı olan Diagne, menajerini değiştirdi. Senegalli futbolcu bundan böyle Gomis'in de menajerliğini yapan Etienne Mendy ile anlaştı.

MENDY İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Sarı-kırmızılı yönetimin menajer Etienne Mendy'i İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Senegalli futbolcu için13 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın asla kabul edilemeyeceği menajere bildirilecek.

Kaynak: Takvim

İŞTE DIAGNE'NİN YERİNE GELECEK FORVET!

Galatasaray'da transferde öncelik golcüde olacak. Geçen sezon özellikle ilk yarıda santrfor sıkıntısı yaşayan Sarı-Kırmızılı takım bu kez aynı hataya düşmeyecek. İkinci devrede kadroya katılan Diagne’yi en az 13 milyon euroya Arap takımlarına satmayı planmayan Cim-Bom buradan gelecek para ile transfere kaynak oluşturacak.

PRAG 5 MİLYON € İSTEDİ

En az iki iyi golcü hedefleyen Aslan’ın listesindeki ilk isim ise Sparta Praglı Benjamin Tetteh. solkanat ve forvet arkası da oynayabilen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu bu seon 28 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Prag’ın Tetteh için 5 milyon euro istediği, 2 milyon euronun üzerine çıkmayacak olan Sarı-Kırmızılı kulübün kiralama formülünü de devreye sokmak istediği belirtiliyor.