Devre arasında kadrosunu iki forvetle birden takviye etmeye çalışan Galatasaray, Alan Carvalho için geri sayıma geçerken, ikinci santrfor konusunda seçenekleri değerlendiriyor. Sezon sonuna kadar tecrübeli bir santrforla yola devam etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Akhisar’dan Seleznov’la her konuda anlaşma sağladı. Ancak alternatif isimler için 33 yaşındaki Ukraynalı golcünün imzası bekletiliyor. Menacerlerin son olarak kulübe Demba Ba ismini önerdiği ve tecrübeli oyuncunun maliyetini çıkararak yönetime sunduğu öğrenildi.

Fatih hoca ‘evet’ derse...

Buna göre bonservisi Shanghai Shenhua’da bulunan 33 yaşındaki Demba Ba’nın sezon sonuna kadar kiralanması ve deneyimli santrfora 1.5 milyon Euro ödeme yapılması planlanıyor. Yönetimin, menacerler tarafından masaya getirilen bu öneriyi teknik patron Fatih Terim’in onayına sunduğu belirtiliyor. Ancak tecrübeli hocanın, şimdilik Demba Ba ismine çok sıcak bakmadığı, bu nedenle transferin askıya alındığı da gelen haberler arasında.

Galatasaray'da transferi onlar yapacak!

Ocak ayında nokta transferler yapmak isteyen Galatasaray'da bunu karşılayacak geliri öncelikle Maicon ve Mariano yaratacak.

UEFA’nın finansal fair play kriterleri kapsamında getirdiği bonservis kısıtı nedeniyle gelir elde etmeden transfer yapamayacak olan sarı kırmızılı kulüpte, Fatih Terim’in istediği takviyelerin gerçekleşmesi adına Maicon ile Mariano’nun ayrılığı gündeme geldi. Öncelikle iki Brezilyalı oyuncudan elde edilecek gelirle Galatasaray yönetimi, Ocak ayında Terim’in istediği takviyeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

Peki bu karar neden alındı? İşte nedenleri:

1-Maicon’un rotası Brezilya

İlk 11’deki formasını Ozan Kabak’a kaptıran Maicon’un ülkesine dönmesi gündeme geldi. Eşi Ursula ile boşanma aşamasında olan ve psikolojik açıdan yaşadığı zor günler nedeniyle 1 ay önce anne ile babasını İstanbul’a getirten Maicon’un ailesinin halen Türkiye’de olduğu öğrenildi. Oğullarını yalnız bırakmak istemeyen Roque ailesinin de Maicon’un ülkesine dönmesini istediği belirtildi.

Maicon’un düşüş göstermesi de Ocak ayında gözden çıkarılacak ilk oyuncu haline gelmesine neden oldu. Al Hilal’e transferi ağustos ayında son anda yatan Maicon’un, Ocak’ta ailesi ile birlikte ülkesine dönme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

2- Mariano için teklif bekleniyor

Brezilya basını son günlerde sıkça Mariano’nun Flamengo’ya transferini manşetlerine taşıyor ve bu transfer için “Yüzde 99.9 bitti” ifadesi kullanılıyor. Galatasaray’ın başarılı sağ bekine menajeri aracılığı ile gelen 2.5 milyon Euro’luk bir teklif var ancak kulübe resmi bir öneri ulaşmış değil. Sarı kırmızılılar, Flamengo Kulübü’nden resmi teklifin ulaşması halinde pazarlık masasına oturacak. Galatasaray’ın Mariano için istediği ücret ise 3.5 milyon Euro olarak planlanıyor.

Flamengo’nun da bu talebi kabul etmesi halinde acil santrfor ve stoper takviyesi isteyen Fatih Terim’in bu ayrılığa vize vermesi bekleniyor. Linnes ile sözleşme uzatan Galatasaray’ın sağ beki Norveçli oyuncuya emanet edip Mariano’nun ayrılığına da transfer geliri nedeniyle sıcak baktığı belirtiliyor.

3- Feghouli zinciri kırdı

Daha önce satışı düşünülen oyuncular arasında ilk sıralarda yer alan Feghouli ise artık Florya’da yeni transfer konumunda! Başta Porto ve Başakşehir maçı olmak üzere son haftalarda iyi bir oyun ortaya koyanve teknik direktör Fatih Terim’den tam not alan Sofiane Feghouli’nin, Ocak ayında G.Saray’dan ayrılma ihtimali ortadan kalktı. Cezayirli oyuncunun gösterdiği reaksiyon, oyun-antrenman disiplinini yükseltmesi ve sorumluluk alması, ligin 2. yarısında Galatasaray’ın en önemli kozu olarak görülmesini sağladı. Feghouli’nin menajeri Habib Antar’ın da geçtiğimiz hafta içinde İstanbul’a geldiği ve yöneticilerle pozitif bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Fatih Terim iki ismin üstünü çizdi!

Keçiörengücü maçında Galatasaray'ın ortaya koyduğu performans hayal kırıklığı yaratıken, bunun gelecek planlarını da etkileyebileceği ifade edildi. Florya'da ilk masaya yatıracak isim olan Selçuk İnan kafaları karıştırdı. Tecrübeli futbolcunun eski görüntüsünden uzak olması, yeni mukavale yapmak isteyen sarı-kırmızılıları endişelendirdi.

Cim-Bom'da keyifleri kaçıran diğer bir nokta ise yedeklerden Ömer Bayram ile Muğdat'ın bir türlü istenen düzeye gelememesi. Her iki futbolcu ile ilgili büyük hayal kırıklığı yaşandığı bildirildi. Maicon ve Ahmet Çalık'tan tamamen umut kesilirken, her iki oyuncunun Keçiören maçındaki performansları iyi bulunmadı. Teknik ekibin gençlerin mücadelesinden ise memnun oldukları vurgulandı. Teknik direktör Fatih Terim gençleri zaman zaman sahaya sürerek onları kazanacak.

Yusuf Günay'dan Alan müjdesi!

Galatasaray’ın forvet takviyesi planları doğrultusunda Alan Carvalho ile her konuda el sıkıştığını ve imza için geri sayıma geçtiğini ilk olarak FANATİK, okurlarına duyurmuştu. Bu konuda bir gelişme de yönetim cephesinde yaşandı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından Brezilyalı golcüyle ilgili bir alıntıyı beğendi.

‘10 tane Diagne eder!’

Günay’ın beğendiği tweette, “Alan Carvalho 10 tane Diagne eder. Süper Lig’e bir yıldız geliyor, Alan Aslan oluyor anlaşma sağlandı” haberi için yapılan şu yorum yer alıyor: “Bu kez olsun hayal kırıklığına uğratmayın bizi, alın şu adamı Mustafa Cengiz başkanım. Forvet eksikliğinin bize neler kaybettiğini hep birlikte gördük!” Yusuf Günay’ın, hem kendisinin hem de Abdurrahim Albayrak’ın etiketlendiği bu mesajı beğenmesi, “Galatasaray bu transferi bitirmiş” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Galatasaray'dan Leipzig'e Bruma teklifi

Galatasaray, Leipzig'den Bruma'yı kiralık istediği iddia edildi. Genç yıldız gelmek için bastırdığı öne sürüldü.

Hem menajerinin hem de genç yıldızın sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği için Leipzig'in de kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Dönme teklifinin Bruma'dan geldiği için Leipzig'in elini kolunun bağlandığı belirtildi.

15. hafta sonunda Bruma 1 maçta 90 dakika oynadı. 2 maçta kadroya giremedi. 5 maçta ise kulübeden çıkamadı.

Fatih Terim'in sarı kırmızılı kulübe aldırdığı Bruma, 2017 yazında Galatasaray'dan Leipzig'e 13 milyon Euro bonservis ve çeşitli bonuslarla transfer olmuştu.

Kaynak: Takvim