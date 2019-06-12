Türkiye'de transfer dönemi 9 Haziran itibari ile başladı. Ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor. Özellikle takımdan ayrılın Onyekuru, Ndiaye ve Sinan Gümüş gibi isimlerin yerlerine yeni transferlerin yapılması bekleniyor. Ayrıca Diagne'nin 15 milyon Euro gibi bir miktara satılması gündemde. Peki Galatasaray bu oyuncuların yerine kimleri transfer edecek? İşte 12 Haziran Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

GALATASARAY'DA NAINGGOLAN HAREKATI

İnter'e Şampiyonlar Ligi biletini getiren son haftadaki golüne rağmen yeni teknik direktör Antonio Conte'nin kaptan İcardi ile birlikte Nainggolan'ı da yeni sezonda takımda istemediğini Uzakdoğulu patronlara iletti.

2011 yılında Juventus'un başında olan Conte, Melo'yu Amerika'daki yaz kampına götürmemiş ve devreye giren Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, şimdi de Conte'nin istemediği bir başka orta saha oyuncusu olan Nainggolan'ı kiralamak için devreye girdi. İtalyan kulübünde yılda 4 milyon Euro kazanan Belçikalı oyuncu için İnter'in Galasasaray'a vereceği yanıt bekleniyor. Bu arada Banega'yı Ndiaye'nin pozisyonu için düşünen Cimbom, Nainggolan olumlu sonuçlanırsa bu transferden vazgeçecek. (Sabah)

TALISCA'DAN TRANSFER CEVABI

Galatasaray'ın kiralamak için gündeme aldığı konuşulan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande'de kariyerine devam edeceğini söyledi.

Brezilyalı oyuncu sosyal medyadan mesajlar aldığını belirtti ve, "Çok fazla sayıda mesaj alıyorum. Guangzhou Evergrande ile 3 yıl daha sözleşmem var ve ayrılma ihtimalim yok" ifadelerini kullandı.

Yetiştiği kulüp olan Bahia'da idman yapan ve tedavi olan Talisca, "Şu anda Bahia'da tedavi görüyorum ve kulübe ve profesyonllere minnettarım. Bahia ile herhangi bir anlaşmam yok ve şu anda Guangzhou Evergrande'nin oyuncusuyum" dedi.

Bahia Başkanı Guilherme Bellintani de, Talisca'nın maliyetini karşılayamayacaklarını kaydederken, "Talisca'yı kiralamaya kalkarsak, yıllar boyunca bankalara borçlanırız ve başka herhangi bir ödeme yapamayız" ifadelerini kullandı. Anderson Talisca, bu sezon Guangzhou Evergrande'de 12 maçta 11 kez ağları sarstı.

GALATASARAY MURIQI İÇİN FİYAT YÜKSELTTİ

Galatasaray, yeni sezona yönelik futbolcu arayışlarını sürdürürken, forvet hattı için gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilk olarak kiralık oyuncusu Kostas Mitroglou ile yola devam etmeme kararı alıp, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi'i gündemine almıştı.

Galatasaray, 28 yaşındaki Kosovalı santrforun bonservisi için Karadeniz kulübüne önce 3 milyon euro teklif etti. Yönetim, Rize'den geri dönüş olmayınca yaptığı teklifi 500 bin euro arttırarak 3.5 milyon euroya çıktı.

Galatasaray, bir taraftan Muriqi için cevap beklerken, alternatif isimler konusunda da düğmeye basıp 2 İngiliz Sturridge ile Welbek'i listesine aldı.

Sarı-Kırmızılılar, menajerler aracılığı ile Devler Ligi şampiyonu Liverpool'la sözlemesi biten 29 yaşındaki Sturridge ile Arsenal'in gönderme kararı aldığı 28 yaşındaki Welbek'in şartlarını sordu. Terim'in özellikle Sturridge konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Aslan, Vedat, Sturridge ve Welbeck'in yanı sıra "Beni aradılar" diyen Fildişi Sahilli Lacine Traore'yi de listesine aldı.

REAL BETIS BELHANDA'YI İSTİYOR

Galatasaray'da adı transfer haberlerinde en çok geçen isimlerin başında Younes Belhanda geliyor. Faslı yıldız için Arap ekipleri Al-Hilal ve Al-İttihad devredeydi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Betis de Belhanda’nın peşinde.

Fatih Terim, Ocak ayında ayrılmak isteyen yıldız futbolcuyu, “Şampiyonluk yolunda sana ihtiyacım var. Şimdi gitme, sezon sonunda istersen ayrılırsın” diyerek ikna etmişti. Arap ekipleri, yüksek maaş teklifiyle ön plana çıkarken, Real Betis, Belhanda’ya İspanya’da oynama imkanı sunacak.

BANEGA'DA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Galatasaray’ın orta saha için 1 numaralı adayı olan Ever Banega konusunda Boca Juniors’la kıyasıya bir kapışma yaşanıyor. Boca, altyapısından yetişen Banega’yı 11 yıl sonra yeniden renklerine bağlamak istiyor. Arjantin ekibi, 30 yaşındaki futbolcuya senelik 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Sevilla’ya kiralama teklifi yaptı. İspanyol ekibi buna yanaşmıyor. Galatasaray’ın önerisi ise senelik 3.2 milyon Euro maaş. Cim Bom ayrıca yıldız futbolcuyu bonservisiyle alacak. Ancak Arjantin basınında çıkan haberlere göre Banega, 3.2 milyon Euro’luk rakamın artırılmasını istedi.

Instagram’dan takibe aldı...

Arjantinliler’e göre tecrübeli orta saha oyuncusunun tercihi Avrupa’da kalmak. Ancak Galatasaray’ın teklifini artırmaması halinde Banega’nın, çok daha düşük ücrete Instagram’dan takibe aldığı Boca Juniors’a dönebileceği kaydedildi.

DIAGNE'YE TALİP VAR!

Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne'ye teklif var. Galatasaray’ın iyi bir rakama satmak istediği Mbaye Diagne için Suudi ekibi harekete geçti. Al-Shabab yöneticileri, haftaya İstanbul’a gelerek tekliflerini sunacak. Aslan’ın talebi 15 milyon Euro (99 milyon TL)!

Gol sıkıntısı çektiler

Suudiler, önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Galatasaray’la masaya oturacak. Geride kalan sezonda Sumudica’nın çalıştırdığı Al-Shabab, gol yollarında sıkıntı yaşamış, şampiyon Al-Nassr’ın 69 kez fileleri sarstığı ligde sadece 39 gol atamişti. Al-Shabab, bu nedenle forvet transferi için kesenin ağzını açacak. Galatasaray, Senegalli yıldız için en az 15 milyon Euro’luk bir teklif bekliyor. Suudi temsilcisinin bu rakama çıkması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, Diagne’den iyi bir gelir elde etmesi halinde yıldız oyuncu transferinde elini güçlendirecek.

ANDRAZ SPORAR TEKLİFİ!

Geçen sezon Onyekuru, Marcao ve Luyindama transferinin mimarı olan scout ekibinin bu kez de Andraz Sporar ismini teknik heyetin masasına koyduğu öğrenildi.

Bratislava formasını giyen 25 yaşındaki Sloven forvet geçen sezon 35 maçta 34 gol atmıştı. (Takvim)

SALİH UÇAN GALATASARAY'A

Sezonu Empoli'de tamamlayan Salih, yerli sıkıntısı yaşayan sarıkırmızılı takımın yolunu tutabilir. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için teknik direktör Fatih Terim'in vereceği karar bekleniyor. Terim'in onaylaması halinde Salih, Galatasaray'a transfer olacak. Geçen sezon Serie A'da 14 kez Empoli forması giyen Salih, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

VALENCIA TRANSFERİNDE RAKİP DAVID BECKHAM

Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği Antonio Valencia paylaşılamıyor. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz devi Manchester United’le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ekvador’lu kanat oyuncusu için düğmeye basarken, karşısına David Beckham çıktı.

Eski ManU’lu yıldızın satın aldığı yeni kulübü Inter Miami’nin de 2-3 yıl daha üst düzey futbol oynayabileceğini belirten Valencia’ya teklifte bulunduğu belirlendi.

Meksika ekiplerinin de radarında olan Valencia’nın Copa America sonrası Cim-Bom’a kararını bildireceği kaydedildi. 33 yaşındaki Ekvador’lu yıldızın yıllık maliyetinin 3.5 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor. (Star)

ŞENER İMZAYI ATTI! ASKERE GİTTİ

Fenerbahçe’yle 4 yıllık macerası, sezonun sona ermesinin ardından resmen noktalanan Şener Özbayraklı, jet hızıyla yeni takımını belirledi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun ara transfer döneminde kapısından döndüğü Galatasaray’la anlaştı. Cim Bom’a bonservisi elinde olarak transfer olan tecrübeli futbolcu, yeni takımı için geçen hafta sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe’de sezonun ikinci bölümünde gözden düşen deneyimli isim, yeni takımını belirlemesinin ardından bedelli askerlik görevi için soluğu Ankara Mamak’ta aldı. Hafta başında birliğine katılan Şener’in askerdeki ilk görüntüleri de sosyal medyada yer aldı. Özbayraklı’nın birlikteki arkadaşlarının paylaştığı fotoğraflar, büyük ilgi gördü.

21 gün bitince kampa katılacak

Galatasaray’la 3 yıllık anlaşma sağlayan Şener Özbayraklı, yeni takımından senelik 1.7 milyon Euro kazanacak. Sarı-Kırmızılılar’la anlaşmasının ardından sosyal medya hesaplarında Fenerbahçe’yle ilgili olarak görüntü ve yazıları kaldıran Şener’in, 21 günlük askerlik görevini tamamlamasının ardından soluğu Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıklarında alması bekleniyor.



