Galatasaray’da kalmak isteyenler kervanına katılan son isim Jean Michael Seri oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da mutlu olduğunu ve kariyerini sarı-kırmızılı formayla sürdürmek istediğini söyledi.

Milliyet'in haberine göre; Sezon başında Fulham’dan kiralanan ve ligin ikinci yarısıyla beraber kendini bulan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılardan bonservisinin alınmasını istedi. İki sene önce Nice’ten 30 milyon euroya İngiliz ekibine transfer olan ama kulübünün Premier Lig’den düşmesiyle satış listesine konulan Seri, sezon başında 1.5 milyon euro bedelle Galatasaray’a kiralanmıştı.

Satınalma opsiyonu 18 milyon Euro

İki kulüp arasındaki protokole göre de 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ligin ikinci yarısındaki performansı, Seri için belirleyici oldu. Teknik direktör Fatih Terim’in de futbolcunun kalması fikrine sıcak baktığı ama kesinlikle bonservisinin alınmasının gündemde olmadığı belirtildi. Galatasaray’ın uygun şartların oluşması halinde Seri’yi 1 sene daha kiralamak için teklifte bulunmaya hazırlandığı bildirildi.Galatasaray’da daha önce Lemina ve Onyekuru da takımda kalmak istediklerini bildirmiş ve teknik kadro buna yeşil ışık yakmıştı.