Sakatlıkları baş ağrıtan Mario Lemina'nın takımda kalması için hamle yapmayı düşünmeyen Galatasaray'a ön libero iddiası geldi. Fransız basını, bonservisi Sevilla'da olan Ibrahim Amadou'nun Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını yazdı.

Haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız ön liberoyu kiralamak istediğini yazdı. Bu sezon önce Norwich City sonra da Leganes'te kiralık olarak oynayan Amadou'nun Sevilla ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İspanyol kulübü, 2018 yılında Lille'den transfer ettiği yıldız futbolcu için 14.4 milyon Euro ödemişti.