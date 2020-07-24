Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ön liberoya Amadou iddiası
Fransız basını, bonservisi Sevilla’da olan Ibrahim Amadou’nun Sarı-Kırmızılılar’dan teklif aldığını yazdı. Haberde, Galatasaray’ın 27 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız ön liberoyu kiralamak istediğini yazdı.
Sakatlıkları baş ağrıtan Mario Lemina'nın takımda kalması için hamle yapmayı düşünmeyen Galatasaray'a ön libero iddiası geldi. Fransız basını, bonservisi Sevilla'da olan Ibrahim Amadou'nun Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını yazdı.
Haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız ön liberoyu kiralamak istediğini yazdı. Bu sezon önce Norwich City sonra da Leganes'te kiralık olarak oynayan Amadou'nun Sevilla ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İspanyol kulübü, 2018 yılında Lille'den transfer ettiği yıldız futbolcu için 14.4 milyon Euro ödemişti.