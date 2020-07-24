Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ön liberoya Amadou iddiası

Fransız basını, bonservisi Sevilla’da olan Ibrahim Amadou’nun Sarı-Kırmızılılar’dan teklif aldığını yazdı. Haberde, Galatasaray’ın 27 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız ön liberoyu kiralamak istediğini yazdı.

24 Temmuz 2020, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika transfer haberi: Ön liberoya Amadou iddiası

Sakatlıkları baş ağrıtan Mario Lemina'nın takımda kalması için hamle yapmayı düşünmeyen Galatasaray'a ön libero iddiası geldi. Fransız basını, bonservisi Sevilla'da olan Ibrahim Amadou'nun Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını yazdı.

Haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız ön liberoyu kiralamak istediğini yazdı. Bu sezon önce Norwich City sonra da Leganes'te kiralık olarak oynayan Amadou'nun Sevilla ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İspanyol kulübü, 2018 yılında Lille'den transfer ettiği yıldız futbolcu için 14.4 milyon Euro ödemişti.

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