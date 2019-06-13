Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için transfer çalışmalırın sürdürüyor. Peki, Galatasaray kimi transfer edecek? Takımdan kimler ayrılacak? İşte 13 Mayıs son dakika Galatasaray transfer haberleri...

SON DAKİKA! BANEGA'DA SICAK GELİŞME

Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye ile yollarını ayıran G.Saray, aradığı 8 numarayı İspanya'da buldu. Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'yı listenin ilk sırasına yazan yönetim, oyuncunun menajerini sessiz sedasız İstanbul'a getirdi.

Salı günü Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen görüşmede Banega'nın ve Sevilla'nın şartları masaya yatırıldı. Taraflar arasında bir anlaşma olmazken, G.Saray cephesi Arjantinli yıldıza 3.5 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Boca Juniors'tan da teklif alan Banega, G.Saray'ın teklifini değerlendirecek. (Sabah)

TREZEGUET'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. France Fotball sitesi, Kasımpaşalı Trezeguet transferini gündemine taşıdı. Habere göre; Galatasaray, Kasımpaşa’ya 6 milyon euroluk resmi teklifte bulundu ancak Kasımpaşa reddetti.

France Fotball, Galatasaray’ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Trezeguet’nin yeni adresini de belirtti. Marsilya’nın da devrede olduğunu okuyucularıyla paylaştı. Aynı zamanda Lyon’un da 24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.

Her iki takımın da Galatasaray’ın teklifi olan 6 milyon euronun rahatlıkla üstüne çıkabileceği belirtildi. Trezeguet, Galatasaray’da oynamayı çok istiyor. Ancak Sarı-Kırmızılı ekip teklifi ni yükseltmediği sürece Trezeguet, Fransa’nın yolunu tutacak. Yıldız futbolcunun adı 2 yıldır G.Saray’la anılıyordu.

GALATASARAY BELHANDA İÇİN 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray ile iki sezonda da iki şampiyonluk kazanan Belhanda için şu ana kadar kulübe 5 milyon euro ve 6.5 milyon euroluk teklifler geldi. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim Faslı futbolcu için 10 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. Arabistan'dan gelecek olan 10 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak olan Galatasaray Yönetimi, Belhanda'nın menajeri ile de yaptığı görüşmede bu rakamdan aşağıda olan teklifleri getirmemesini istedi. (Güneş)

JUAN MATA SAVAŞI!

Galatasaray ve Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray ile gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’nin Juan Mata transferinde birbirlerine rakip oldukları iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; İspanyol futbolcunun transferi için iki ezeli rakip devrede. The Sun’da yer alan habere göre, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata’nın transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor.

İspanyol futbolcuyla aynı zamanda eski kulübü Valencia’nın da ilgilendiği belirtildi. Juan Mata’nın ilk tercihinin Manchester United ile yeniden anlaşmak olduğu ancak olumsuz sonuç çıkması halinde teklifleri değerlendireceği belirtildi. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve Valencia, Chelsea gibi takımların ardından son olarak Manchester United’da forma giyen Juan Mata, geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu İspanya Milli Takımı’nda da 41 maçta 10 gol attı. Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, önceliği bonservisi elinde olan veya kiralık yıldızlara verdi. Bu sebeple Mata için tüm imkanlar seferber edilecek. UEFA’nın kısıtlamasına göre; sattığın kadar alabiliyorsun. Ancak bu kural, kiralık veya bonservisi elinde bulunan futbolcular için geçerli değil. Bu sebeple Juan Mata şu anda tam bir fırsat transferi.(Akşam)

DIAGNE'YE 13 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, transfer dönemine eksi 5 milyon Euro bütçe ile girdi. Finansal Fair Play'e takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulübün imdadına menajer William D'Avila yetişti. Performansı hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne'yi göndermek isteyen sarı-kırmızılıların masasına ilk teklif geldi.

Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye, Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-İttihad'a götüren William D'Avila'ya bir süre önce Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne'yi satması için yetki vermişti. Suudi Arabistan pazarına hakim olan ünlü menajer, golcü futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe tam 13 milyon Euro'luk teklif getirdi. Devre arasında Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis+3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ödeyen Galatasaray ise, "Diagne için 15 milyon istiyoruz" cevabını verdi. Yıldız futbolcu için pazarlıklar başlarken, Diagne'nin Suudi Arabistan'a satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dönemde Galatasaray'ın transferlerinde aktif rol oynayan William D'Avila, oyuncusu Onyekuru'yu sarı- kırmızılı kulübe getirmiş ve Belhanda'nın da menajerliğini almıştı. Diagne için aracı olan D'Avila, Suudi Arabistan'dan 13 milyon Euro'luk teklif getirdi ve topu yönetime attı. (Sabah)





BABEL'DEN GALATASARAY PAYLAŞIMI!

Galatasaray'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Hollandalı yıldız Ryan Babel, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'a imza atması beklenen Babel'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'Aslan' fotoğrafı, transfer iddialarını güçlendirdi. 5 gün içinde ikinci kez Galatasaray'ın simgesi olan 'Aslan' paylaşımı yapan Ryan Babel'in kısa süre içerinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

OZAN KABAK'A BİR TALİP DAHA

Galatasaray'ın devre arasında Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında sattığı Ozan Kabak, yalnızca yarım sezon oynadığı Bundesliga'da yılın çaylağı ödülüne layık görülmüştü. Takımının küme düşmesi sonrası hakkındaki transfer dedikoduları iyice artan ve sözleşmesinde 15 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunan 19 yaşındaki stoper hakkında Ada basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.

The Guardian gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United, milli savunmacıyı renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Haberde Londra ekibinin Ozan'ın transferi konusunda Alman kulüpleriyle yarış hâlinde olduğu ifade edilirken genç yıldızı kadrosuna katmaya en yakın takımınsa Bayern Münih olduğu belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler