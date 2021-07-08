Galatasaray 'da son dakika transfer gelişmesi... Sol bek Augustinsson için girişimler sürüyor. Sol bek arayışlarını sürdüren ve PSV Eindhoven maçına bu transferi yetiştirmek isteyen Galatasaray yüksek maliyeti nedeniyle Alex Moreno transferinden vazgeçti.

8 milyon Euro bonservis istediler

İspanyol Real Betis kulübü Alex Moreno için Galatasaray'dan 8 milyon Euro bonservis talep edince Sarı-Kırmızılı kulüp şimdilik bu transferi askıya aldı.

Augustinsson girişimleri sürüyor!

Galatasaray Werder Bremen forması giyen 27 yaşındaki İsveç Milli Takımı sol beki Ludwig Augustinsson için girişimlerini sürdürüyor. Alman Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Augustinsson Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

İsveçli futbolcu'yu PSV maçına yetiştirmek için girişimlerini sürdüren Galatasaray bu transferi 3-3.5 milyon Euro bandında tamamlamaya çalışıyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel



