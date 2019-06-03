3 Haziran Pazartesi son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Hakan Çalhanoğlu, Ever Banega, Deniz Türüç, Onyekuru, Umut Meraş konusunda yeni gelişmeler var. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer hareketliliği ve tüm detaylar...

MITROGLOU'NA TALİP ÇIKTI

Devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou konusunda Sarı- Kırmızılılar kararını verdi. Fransa’nın köklü gazetesi L’Equipe, Galatasaray’ın sözleşmeyi feshederek Mitroglou’yu Marsilya’ya göndermek istediğini yazdı.

Haberde, 31 yaşındaki forvet için eski kulübü Olympiakos’un devrede olduğu belirtilirken, Mitroglou’ya Kazakistan’dan da talip var. Cim Bom, Diagne ile birlikte Kostas’ı da gönderirse 3 forvet alabilir.

ONYEKURU'DAN MESAJ VAR!

800 bin Euro’la kiralandı, maaş olarak ise 1.2 milyon Euro aldı. Henry Onyekuru, geçtiğimiz sezonki performansıyla hem maliyetinin fazlasını Galatasaray’a kazandırdı hem de şampiyonlukta kilit rol oynadı. 31 lig maçında 14 gol, 5 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan Onyekuru’nun takımda kalması için Galatasaray tüm kozları oynuyor.

Ancak Everton, piyasası yükselen 21 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak yerine satmak istiyor. Fatih Terim’in önceliklerinden biri olan Onyekuru konusunda yönetimin elini güçlendiren en önemli şey ise oyuncunun tavrı. Galatasaray’ın profesyonellerinin sürekli iletişim halinde olduğu Onyekuru, kulübü Everton’a baskı yapıyor ve kariyerine Sarı- Kırmızılı formayla devam etmek istediğini söylüyor.

Alternatifi Bruma

Yönetime de haber gönderen Onyekuru’nun, “Galatasaray’da kalıp, yine Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ve kupalar kaldırmak istiyorum. Ben hazırım, siz yeter ki Everton’ı ikna edin” dediği öğrenildi.

Onyekuru için sonuna kadar uğraş verecek olan Cim Bom’un, alternatifi ise eski yıldızı Bruma. Portekizli oyuncuyla da her ihtimale karşı temas kurulmuş durumda.

Metin Karabaş

HAKAN ÇALHANOĞLU BOMBASI!

Galatasaray’a güzel haber İtalya’dan geldi... Çizme’nin önde gelen gazetelerinden Corriera Dello Sport, Milan’ın yaz döneminde Diego Laxalt, Samu Castillejo ve Andrea Bertolacci ile birlikte Hakan Çalhanoğlu’nu da satışa çıkaracağını yazdı.

Bu da yıldız oyuncuyu uzun zamandır isteyen son şampiyon için büyük bir avantaj demek. Ancak Cim Bom’un hesapları kiralama üzerine. Çok yüksek bir bonservis verme lüksü bulunmayan Aslan’ın en kısa zamanda Milan’ın kapısını çalarak bu yönde bir teklif yapacağı öğrenildi. Bu gelişmeler, teknik direktör Fatih Terim’in de yüzünü güldürdü.

‘Olursa Galatasaray olur’

Çünkü ikili yakın bir zaman önce bir araya gelmiş ve Hakan Çalhanoğlu hocasıyla yaptığı o görüşmeyi, “Fatih hocayla bu konuyu konuştuk. İleride tabii ki Türkiye’de oynamak istiyorum. Bunu aileme de söyledim. Olursa Galatasaray. Ben Galatasaray’ı çocukluğumdan beri seviyorum. Büyük bir taraftarıyım. İnşallah bir gün olur” sözleriyle anlatmıştı. Hakan Çalhanoğlu, eğer transfer edilirse Terim’in eli hem hücum hattında hem orta sahada hem de kanatta çok rahatlamış olacak.

DENİZ TÜRÜÇ'DE SICAK GELİŞME!

Kayserispor'la 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmama kararı alan Deniz, kendisini isteyen sarı-kırmızılı kulüple masaya oturdu ancak talep ettiği para ile dudak uçuklattı. Birçok takımın transfer listesinde bulunan 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Galatasaray'dan senelik 2 milyon Euro istedi.

Sözleşmesinde '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Deniz Türüç için Kayserispor'un son fiyat olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

Galatasaray cephesi yüksek bonservisi ve yıllık ücreti nedeniyle Deniz transferinde bekleme kararı aldı. Emre Akbaba'ya alternatif olarak görülen yıldız futbolcuyu A Milli Takım'a Fatih Terim kazandırmıştı.

Kanat ve 10 numara olarak oynayabilen Deniz Türüç'ün fiyatının düşmesini bekleyecek sarı-kırmızılı kulüp, geçen yaz Emre Akbaba'da olduğu gibi transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala son hamlesini yapacak. (Sabah)

BRAHIMI'DEN ŞOK TALEP!

Yacine Brahimi, transfer şartlarını soran G.Saray’dan şoke edici taleplerde bulundu.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu, yıllık 4 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme garantisi, 5 milyon Euro imza parası ve 4 milyon Euro da menajerlik ücreti isteyince transferinden anında vazgeçildi!

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da geçtiğimiz hafta içinde yöneticileri şoke eden bir olay yaşandı. Porto Kulübü ile sözleşmesi sona eren Cezayirli kanat oyuncusu Yacine Brahimi’nin transfer şartlarını soran sarı kırmızılı yöneticiler, aldıkları cevap karşısında şaşırıp kaldı. Zira 29 yaşındaki futbolcu öyle taleplerde bulundu ki, Galatasaraylılar ‘Bu kadar olur!’ demekten kendilerini alamadı.

Vergi ve primlerle 30 milyon Euro’yu geçiyor

Bonservisi elinde olan Brahimi, yıllık 4 milyon Euro’dan 4 senelik sözleşme garantisi, 5 milyon Euro imza parası ve 4 milyon Euro da menajerlik ücreti talep etti. Toplam 25 milyon Euro’yu bulan bu rakama, vergiler ve başarı bonusları da dahil edildiğinde futbolcunun maliyeti neresinden baksanız 30 milyon Euro’ya geçiyor. Galatasaray, bu akıl almaz maliyet nedeniyle Brahimi transferinden vazgeçti.

Brahimi Porto formasıyla sezonu 13 gol ve 4 asistle tamamladı... (Hürriyet)

GALATASARAY BANEGA'DA ISRARCI!

İlk etapta kadrodaki yerli kalitesini artırmaya yönelik transfer girişimleri yapan Galatasaray’da esas hedef Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak. Cim Bom, kilit bölgelere yüksek potansiyelli oyuncular alacak. Bu doğrultuda orta sahaya düşünülen 1 numaralı isim Ever Banega.

Sevilla ile 1 yıl sözleşmesi kalan Arjantinli yıldızı Fatih Terim’in çok istediği öğrenildi. İmparator’un gelecek sezon planlarında Banega önemli bir yer teşkil ediyor. Aslan’ın hocası, Tangocu’yu 8 numara bölgesinde takımın yeni oyuncu kurucusu yapacak. İkili orta sahaya dönmeyi düşünen Terim, böylelikle merkezin önünde Belhanda tarzı bir 10 numaradan ziyade, ikinci forvete yer açacak.

Belhanda satılacak

Belhanda’yı 10 milyon Euro’ya satmayı hedefleyen Galatasaray, Banega da gelirse genetiğindeki 4-4-2 sistemine tam anlamıyla geçiş sağlayabilecek. Cim Bom’un her zaman golü ve hücumu düşünmesi gerektiğinin altını çizen Fatih hoca, önümüzdeki sezon mutlaka çift forvete dönmeyi ve Galatasaray’ın geçmişte olduğu gibi bu sistemle daha başarılı olacağını düşünüyor.

Sevilla onu satacak

Sadece Banega değil, kulübü Sevilla da sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor. Sportif direktör Monchi, Banega’nın geleceğiyle ilgili yöneltilen sorulara cevap vermezken, İspanyol ekibi 1 yıl mukavelesi kalan yıldız orta sahayı kesin olarak satma kararı aldı. Galatasaray 7 milyon Euro’yu gözden çıkartırken, Banega’nın kararı transferde kilit rol oynayacak. Orta sahada tam bir joker olan Tangocu, hem teknik hem de çok hırslı. En büyük dezavantajı ise çok kart görmesi. Banega bu sezon çıktığı 51 maçta tam 22 sarı, 2 karmızı kart gördü.

Aslan Boca'ya göre önde

Sevilla, La Liga’yı 6. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Avrupa’nın 1 numaralı turnuvasında oynamak için ayrılmak isteyen Benega’nın, kulübünde mutsuz olduğunu İspanya’nın önemli gazetelerinden Marca da yazdı. Galatasaray dışında 30 yaşındaki Arjantinli en ciddi taliplerinden biri ise Boca Juniors. Boca, 2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerirken, hali hazırda 3 milyon Euro net maaşı olan Banega’nın bu öneriye sıcak bakmadığı öğrenildi. Galatasaray ise 3 milyon Euro’nun üzerinde bir rakamı şimdiden gözden çıkartmış durumda.

Yakup Çınar

GALATASARAY UMUT MERAŞ'I TRANSFER EDİYOR

Bu doğrultuda öne çıkan isimler Bursaspor'danUmut Meraş ile Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı oldu.

Ömer Bayram'ı gözden çıkaran Fatih Terim, Bursaspor'dan Umut Meraş'ın transfer edilmesini istedi. Sezon başında Boluspor'dan 265 bin euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki sol bek, Süper Lig'deki ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekti ve Terim'in gözdesi oldu. Temaslar başlarken küme düşen Bursaspor da Umut'tan gelecek para ile borçların bir kısmını kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. 22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya 8 Türk oyuncu bildirmek zorunda olan Galatasaray, 29 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattı. Şener Özbayraklı, bayram sonrası 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. (Akşam)