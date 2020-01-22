22 Ocak Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da Arda Turan transfer haberleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emre Mor, Nagatomo, Mariano ve takımdan ayrılması gündemde olan diğer isimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ayrıca Galatasaray'da stoper ve forvet transferin transfer döneminin sonuna kadar bitmesi bekleniyor. İşte 22 Ocak Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

MERT ÇETİN'E YENİ TEKLİF

Galatasaray, Mert Çetin için bir kez daha Roma’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Acil stoper arayışı devam eden ve liste üzerindeki isimlerle temasları sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar, ikinci İtalya seferi için geri sayımda. Kulübünün 1.5 yıllığına bırakmaya yanaşmadığı 23 yaşındaki stoper için 6 aylık yeni bir teklif paketi hazırlayan Galatasaray Yönetimi, yarım sezonluk bu anlaşma için 1 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda. İtalyan kulübünde kalıcı olmak isteyen Mert, her ne kadar ayrılma fikrine sıcak bakmasa da daha fazla süre almak istiyor. Galatasaray’ın ilk 11 garantisi vermesi ise milli futbolcunun kafasını karıştırmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, stoper arayışlarına bu hafta içerisinde nokta koymayı hedefliyor.

Bu hafta bitmesi isteniyor

Elinde Marcao, Donk ve Ahmet Çalık dışında as stoperi kalmayan Galatasaray’da, kart cezalısı Marcao da hafta sonundaki Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik patron Fatih Terim işte bu nedenle yöneticilerden ellerini çabuk tutmalarını istiyor.

EMRE MOR VEDA EDİYOR

Teknik heyetin gözden çıkardığı Emre Mor, sosyal medya hesaplarındaki bilgi kısmından Galatasaray ibaresini kaldırdı. Celta Vigo’dan kiralanan genç futbolcunun kendisine kulüp aradığı, anlaşma sağlaması halinde Sarı-Kırmızılı kulübün kontratı feshedeceği bildirildi.

EMRE TAŞDEMİR KAYSERİSPOR'DA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı kulübe transfer olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek. Kiralık olarak anlaşmaya varılan Emre Taşdemir ile 6 aylık anlaşıldı.

Emre Taşdemir kimdir?

8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor'da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesih ederek Bursaspor'a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi. 10 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray ile anlaşan Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.

İHA

ARDA TURAN DA GERİ SAYIM!

Arda Turan transferi Galatasaray’ın gündeminden düşmüyor. Bir süredir teknik heyetle yönetim arasında görüş ayrılıklarına yol açan tecrübeli futbolcu hakkında karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra adı sürekli eski kulübüyle anılan Arda için, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den olumlu mesajlar gelmişti. Ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz, “Gündemimizde yok” ifadesini kullanınca, tecrübeli hoca, “Ben olsam öyle demezdim” sözüyle bir kriz başlatmıştı. Cengiz ise ısrarla gelen sorular üzerine, “Arda’nın A’sı bile gündeme gelmedi” diyerek, Florya’dan kendilerine böyle bir talep olmadığını açıklamıştı.

Terim’den ‘birlik’ şartı

Ancak Denizlispor galibiyeti sonrası gündemde yine Arda Turan transferi vardı. Terim, “İkinci bir şans vermemiz lazım” diyerek çok açık bir mesaj verdi. Bu transferde taraftarın, yönetimin, taraftarın ve camianın bir olması gerektiği şartını koşan Terim’in sözlerine, taraftar gruplarından da destek geldi.

Yönetim istemiyor, ama...

Sarı-Kırmızılı taraftar grupları, “Hocamız istiyorsa biz de isteriz” diyerek işi bir sonraki boyuta taşıdı. Artık yönetim, baskıyı ciddi şekilde hissediyor. Her ne kadar Cengiz ve ekibi bu transfere soğuk baksa da kulüpte Arda Turan için geri sayımın başladığı belirtiliyor.

8.5 yıl önce yuvadan ayrıldı

Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, 2011 yazında, tam da Fatih Terim’in üçüncü dönemi başlarken, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid’e transfer oldu. Arda, Galatasaray’dan ayrıldığında 24 yaşındaydı. Aradan geçen süreçte Barcelona ve Başakşehir formalarını giydi. 32 yaşındaki futbolcu, EURO 2016’da restleştiği Fatih Terim’in elini, bu sezonun ilk yarısındaki Başakşehir maçında öperek buzları eritmişti.

Metin Karabaş

GALATASARAY'A SÜRPRİZ STOPER ADAYI!

Murillo ile anlaşmasına rağmen oyuncunun son dakikada kararını değiştirmesi ve Celta Vigo forması giymesinin ardından stoper arayışlarına devam eden Galatasaray’da rota yine İtalya.

DENİS VAVRO GALATASARAY'A...

Denizlispor maçından sonra stoper isteğini açık açık belirten ve genç bir oyuncu arayışına girdiklerini belirten Fatih Terim’in Lazio’da oynayan Denis Vavro’yu takibe aldığı öğrenilirken, Galatasaray’ın Slovak defans için nabız yokladığı ifade edildi. Yaz ayı transfer döneminde Kopenhag’dan 10,5 milyon euro’ya transfer edilmesine rağmen Serie A devinde genelde yedek kulübesinde oturan Vavro’nun sürekli forma giyebileceği bir takımda oynama isteği olduğu bildirilirken tecrübeli teknik direktör Simone İnzaghi’nin de bu ayrılığa onay verebileceği kaydedildi.

SLOVAKYA'NIN YENİ SKRTEL'İ

9 kez Slovakya Milli Takım forması giyen 23 yaşındaki Vavro, Lazio’da 9 maçta görev alırken oyuncunun stili ve tarzının Skrtel’e benzemesi dikkat çekiyor. 1,93’lük Vavro’yu kiralamak isteyen Galatasaray’ın Iglı Tare ile temasa geçtiği anlaşılırken yetenekli stoperin 2 yılda değerini 10 milyon euro’lara kadar yükseltmesi ayrıca takdir topluyor.

Kaynak: Akşam

NAGATOMO DA SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon akciğer sönmesi sakatlığı yaşayan ve bu sakatlık sonrası istenen performansı bir türlü sergileyemeyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'yla ayrılık kararı aldı.

Sol beke Leipzig'den Saracchi'nin de transfer edilmesinin ardından kadroda kendisine yer bulamayan tecrübeli futbolcunun İtalya Seria A ekibi Bologna ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu.

Nagatomo, bu sezon Galatasaray ile 24 maça çıkıp 2 de gol kaydetti.

TRANSFER PARASI BELHANDA'DAN!

Devre arasında satış listesine koyulan Belhanda'ya Suudi Arabistan'dan teklif gelmedi. Takımda düşünülmeyen Belhanda, sezonun ikinci yarısı için hazırlanan videoda yer almadı. Yeni on numarası Emre Akbaba olan Fatih Terim de kupadaki Ç.Rize maçından sonra Denizli maçında da Faslı yıldıza süre vermedi. Terim'in, Emre'ye alternatif olarak Taylan'ı kullanmasıyla Belhanda'nın forma şansı kalmadı.

AVRUPA'DA KULÜP BAKIYOR

Belhanda, menajeri William D'Avila'ya "Bana Avrupa'da kulüp bul" dedi. Fransa'ya dönmeye sıcak bakan Belhanda için kiralama formülü devreye sokuldu. Faslı oyuncunun ücretini ödemeye devam edecek kulüp, Babel'deki gibi kiralama bedelini gelir olarak gösterip transfere kaynak yaratacak. (Sabah)

İŞTE GALATASARAY'IN STOPERİ!

Christian Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatması nedeniyle stoper arayan Galatasaray, Aleksandar Dragovic'in transferini bitirmek için artık gün sayıyor. Roma'dan Mert Çetin, Sampdoria'dan Murillo ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, son olarak Villarreal'den Funes Mori ile anılmıştı. Cimbom'un asıl hedefinin ise Aleksandar Dragovic olduğu ortaya çıktı.

Bayer Leverkusen'den izin alan Galatasaray'ın Alman ekibinde fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

HANEDAR İŞBAŞINDA

Dragovic'in, "Galatasaray gibi marka olmuş, birbirinden değerli oyuncuları bulunan bir takımda oynamayı çok isterim" dediği ifade edildi. Şimdi sıra Leverkusen'e gelirken idari menajer Şükrü Hanedar'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve her an anlaşma sağlanabileceği bildirildi. Dragovic'i 1.5 yıllığına kadrosuna katmayı planlayan Cimbom'un yarım sezon için 500 bin olmak üzere 1.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

SON 3 MAÇTA 16 DAKİKA OYNADI

Dragovic bu sezon Bundesliga'da 8 maçta forma şansı bulabildi. Gol ya da asist üretemedi. Hertha Berlin maçında kadroya alınmayan Avusturyalı stoper Mainz karşısında 16 dakika oynadı. Leverkusen'in Paderborn'u 4-1 yendiği son karşılaşmada ise kadroda yer aldı ama maçı kulübede tamamladı.

ALMANLAR 18 MILYON EURO ÖDEDİ

A. Vienna ve A. Wien takımlarında sivrilen Dragovic, Basel'e 1, Dinamo Kiev'e 9 ve Leverkusen ise 2016 yılında 18 milyon euro'ya transfer oldu. 2017-18 sezonunda Leicester takımında kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden Leverkusen'e döndü. (Sabah)



