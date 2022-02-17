Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 maçı da kazanamayan Galatasaray için pazartesi günü oynanacak Göztepe deplasmanı çok kritik bir hal aldı.

Sadece 3 puan üzerinde bulunduğu düşme hattına girme tehlikesi ile karşılaşan sarı-kırmızılı takımda İspanyol teknik adam çareyi kadroyu değiştirmekte buldu.

Torrent, Kayserispor maçı 11'inden yapacağı 3 değişiklikle İzmir'de galibiyet arayacak. İyileşen Emre Kılınç takıma dönecek, Babel kulübeye geçecek. Bu kez kontenjana takılmayacak Pulgar orta sahada Taylan Antalyalı'dan formayı alacak. Sağ bekte de Sacha Boey yerine Omar Elabdellaoui'nin görev yapması bekleniyor.



