Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent'in takımdan ayrılması gündemde. Başkan Burak Elmas ve yöneticiler bir süredir İspanyol teknik adamla görüşmelerini sürdürüyor.

Elmas Florya'ya gitti

Bu arada Başkan Burak Elmas ve yönetici Nihat Kırmızı Domenec Torrent'le görüşmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

Sabah idmanı sonrası Başkan Elmas ve Kırmızı Torrent ile toplantı yapacak.

Burak Elmas seçim öncesi Torrent'le anlaşarak yol ayrımına gitmesi bekleniyor. Torrent'in yardımcılarıyla birlikte 2.1 milyon Euro hakedişi bulunuyor.

Metin Karabaş