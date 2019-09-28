PSG’nin Brezilyalı stoperi Thiago Silva, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma ve Falcao hakkında önemli açıklamalar yaptı. beINsports’a konuşan Silva, “Bu maç çok heyecanlı, çılgınca olacak. Biz de o maçı bekliyoruz. İyi oynamalıyız. Taraftarların rakibimize yardım etmek için ellerinden geleni yapacağını biliyoruz. Akıllıca ve inançlı oynamalıyız. Soğukkanlı olmamız gerekiyor yoksa başarısız oluruz. Akıllı olmazsak oyunumuzu oynayamayız. Duygularımızı kontrol etmeli ve sorumluluk almalıyız. Çok tehlikeli bir takımla oynayacağız. Üst düzey performans göstermemiz gerekiyor. Yüzde 60’ımızla deplasmanda Galatasaray’a karşı kazanmamız imkansız” dedi.

‘Çok kaliteli bir oyuncu’

Falcao’yu da yorumlayan Sambacı, şöyle devam etti: “Güçlü yönü ne bilmiyorum (gülerek) Konuşamam. Marquinhos, Kimpembe ve Diallo’ya bu tarz oyuncuların yapacağı her şeyi önceden bilemeyeceğimizi söyledim. Siz bir şey yapacağını tahmin ettiğinizde o başka bir şey yapabilir. Çok kaliteli bir oyuncu, çok dikkatli olmalıyız. Falcao’ya ağır çekimde müdahale edemezsiniz. Dünyanın her tarafından oyuncuları olan bir takım ve bu oyuncular da mücadeleye alışıklar.”



