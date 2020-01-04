Kısa süre öncesine kadar Anadolu kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan ve gönderilmesi beklenen Taylan Antalyalı, ligdeki son Antalyaspor maçında gösterdiği performansla kendi kaderini etkiledi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, hocası Fatih Terim’in gözüne girmeyi başarırken, adını şimdiden ikinci yarıda ilk 11’de düşünülen isimler arasına yazdırdı.

Tecrübeli teknik adam, sezonun kalan kısmında Taylan’dan zaman zaman forvet arkasında, zaman zaman da orta sahada oyun kurucu olarak faydalanmayı düşünüyor.

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