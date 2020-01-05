Galatasaray’da stoper transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı, Sparta Prag forması giyen Semih Kaya’nın yeniden dönebilme şansı arttı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Luyindama’nın ağır sakatlığı sonrası defansa takviye kararı alan sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasına, Sampdoria forması giyen Murillo’nun ismi yazılmıştı. Ancak bu oyuncunun transferinde yaşanan zorluk ve yabancı kontenjanı, Cim-Bom’un işini zorlaştırdı.

İtalyan ekibi Sampdoria’nın, savunmada yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle, daha önce gitmesine sıcak baktığı Kolombiyalı futbolcu Murillo’yu kadroda tutma olasılığının güçlendiği öğrenildi.

Yabancı konusunda hareket alanı sınırlı olan sarı-kırmızılılarda bir eksilme olması durumunda ilk planda 6 numara takviyesine kullanılması fikri ön plana çıktı. Nzonzi, Mariano ve Nagatomo ile yollarını ayırarak yabancı kontenjanı açacak olan Aslan, Onyekuru, Saracchi ve Linnes’i listeye koyacak.

Bu nedenle stoperde Semih Kaya ismi ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Sparta Prag ile sözleşmesi bitecek olan eski oyuncusunu renklerine bağlama ihtimalini de değerlendirme kararı aldı.

Semih Kaya’nın da gelme fikrine sıcak baktığı ve alacaklarına karşılık serbest kalma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.