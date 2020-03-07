Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Zorlu mücadele öncesi sakatlığı bulunan Mario Lemina kadroda yer alırken, Jesse Sekidika ile Florin Andone yabancı sınırına takıldı.

İşte sarı kırmızılı takımın Sivasspor maçı kadrosu:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

ANTRENMAN TAMAMLANDI

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, Sivasspor maçı için bugün saat 16.00’da özel bir uçuşla Sivas’a giderek yarın saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma için bu kentte kampa girecek.