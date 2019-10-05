Galatasaray'da son dakika! Seri şoku yaşanıyor
Galatasaray'da son dakika... Falcao, Luyindama ve Lemina'nın ardından Galatasaray'a bir kötü haber daha... Dün gece gıda zehirlenmesi geçirmesi nedeniyle serum tedavisi gören Seri, Gençlerbirliği maçının 11'inden çıkartıldı.
Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 7.haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Falcao, Luyindama ve Lemina, sakatlıkları nedeniyle Ankara'ya götürülmemişti. Aslan'a bir şok da Seri'den geldi.
Dün gece gıda zehirlenmesi geçirmesi nedeniyle serum tedavisi gören Seri, 11'den çıkarıldı. Tecrübeli futbolcu Selçuk İnan, Seri'nin yerine ilk 11'de görev alacak.
GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ORANLARI DEĞİŞTİ!
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