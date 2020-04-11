Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray’a gelen Şener Özbayraklı'nın Florya macerası çok kısa sürdü. Sarı Kırmızılı takımın, kendisini gösteremeyen ve Fatih Terim'in gözüne giremeyen Şener ile yolları ayırmaya karar verdiği gelen haberler arasında.

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Şener Özbayraklı ile sezon sonunda karşılıklı anlaşarak yollar ayrılacak. Takvim'de yer alan habere göre direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen 30 yaşındaki futbolcunun menajerine tam yetki verdiği öğrenildi.

Talihsiz bir sakatlık yaşadı

Şener Özbayraklı, sezon başındaki Avusturya kampında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Antrenmanda sağ ayağına darbe alan Şener Özbayraklı’nın yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edilmişti.

Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 6 milyon TL kazanan Şener Özbayraklı, ligde 5, kupada 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkabildi, gol ya da asist kaydedemedi.



