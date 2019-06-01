Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolcular arasında yer alan Selçuk İnan’ın durumu netleşti. 34 yaşındaki futbolcu 1 yıl daha takımda kalacak. Teknik direktör Fatih Terim ve yönetim kurulunun aldığı ortak karar doğrultusunda Selçuk İnan gelecek sezon takıma hem ağabeylik hem de kaptanlık yapmaya devam edecek.

Sarı kırmızılı yöneticilerin, “Galatasaray’da bir yıl daha kalmanı istiyoruz ancak ücretinde indirim yapman gerekli” dediği tecrübeli futbolcu, “Seve seve, düşünmeden imza atarım” cevabını verdi.

Galatasaray yönetimi, bu sezon 2 milyon 850 bin Euro garanti paraya oynayan Selçuk İnan’a 500 bin Euro garanti ve maç başı ücret teklif etmeye hazırlanıyor.

Bu sezon 35 maçta forma şansı bulan Selçuk, 2 gol atıp, 3 asist yaptı. 2011 yılında Trabzonspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray’a gelen milli futbolcu, burada 5 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa kazandı.

Kaynak: Hürriyet