Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sakat oyuncuların son durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mostafa Mohamed: Mohamed'in dizinde bir esneme oldu fakat bağlarında kopma ya da bir sıkıntı olmadı. Artık böyle paylaşacağız Florya'dan. Her gün daha iyiye gidiyor. Aldığımız reaksiyon son derece iyi. Mustafa daha iyiye gidiyor. Beklediğimizden önce bizle beraber olmasını bekliyoruz. 1 hafta sonra daha net ifadeler kullanabileceğiz.

Marcao: Brezilya'dan geldiği için karantina süresi vardı. Hazır durumda önümüzde planlanan maçlarda forma giyebilir.

Omar : Bugüne kadar seri ameliyat oldu. Daha sonra ABD'de daha özelliği olan konularda ameliyatlar oldu. Son iki aşamaya geldi. Önümüzdeki ay kız kardeşinden bir kök hücre nakli yapılacak göze. Bunu takip eden bir ay sonra kadavradan kornea eklenecek. Çok önemli ameliyatlar olacak. Diğer gözü %100 görmeye başladı. Diğer ameliyattan sonra da iyi seviyeye gelebileceğini düşünüyorum. Kondisyon olarak çok iyi durumda. Görme yetisini geri kazanırsa onu da aramızda tekrar yeşil sahalarda göreceğiz. Omar'ı Olympiakos maçına götüreceğiz. Bunu Fatih Hocamız istedi. Göz cerrahileri başarılı olursa ve görme yetisini tamamen kazanırsa, onu da yeşil sahalarda tekrar göreceğiz.

Taylan Antalyalı: 10 Temmuz'a kadar dinlenmesi gerekiyor. Daha sonra çalışmalara başlayacak.