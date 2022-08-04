Galatasaray , Süper Lig 'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Okan Buruk tarafından kamp kadrolarına alınmayan Sacha Boey, Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui'nin sakatlıkları sonrası takıma döndü ve antrenmanda yer aldı.

Sarı Kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.