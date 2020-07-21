Galatasaray’da 1-2 ay önce ayrılığına kesin gözüyle bakılan Ryan Babel’e yönetim ve teknik heyet bir şans daha verme kararı aldı. Kiralık olarak gittiği Ajax’ta bekleneni veremeyen, erken form tutmak için İstanbul’a dönen ve Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmana çıkan Hollandalı futbolcu, yeni sezon hazırlık kampında yer alacak.

Teknik direktör Fatih Terim, 1+1 yıllık daha kontratı olan tecrübeli futbolcuya hazırlık maçlarında forma verecek. Babel’in takımda kalmasının en önemli nedeni sözleşmesi sona erince kulübü Monaco tarafından geri çağırılan, bir daha da kiralık verilmeyeceği G.Saray’a tebliğ edilen Henry Onyekuru’nun planlardan tamamen çıkarılması...

Babel eğer kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirirse yeni sezonda Onyekuru’nun yerine sol kanadın yeni sahibi olacak. Yönetim ayrıca, yıllık 2.5 milyon Euro alan yıldız oyuncudan indirim de isteyecek. Öte yandan Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabında Galatasaray antrenmanından video paylaşarak “Bu yolculuk henüz bitmedi” mesajı ile oynama isteğini gösterdi. (Hürriyet)