Büyük umutlarla Galatasaray'a imza atan, binlerce taraftarın coşkuyla karşıladığı Radamel Falcao hayal kırıklığı yaratmıştı. Gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu için ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede.

33 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmak isteyen yönetimin, Falcao'yla görüşeceği ve ABD'den gelecek teklifi kabul etmesini isteyeceği kaydedildi.







