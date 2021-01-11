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Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi: Teklifi kabul et!

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao için David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede. Yönetimin, Falcao'yla görüşeceği ve ABD'den gelecek teklifi kabul etmesini isteyeceği kaydedildi.

11 Ocak 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi: Teklifi kabul et!

Büyük umutlarla Galatasaray'a imza atan, binlerce taraftarın coşkuyla karşıladığı Radamel Falcao hayal kırıklığı yaratmıştı. Gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu için ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede.

33 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmak isteyen yönetimin, Falcao'yla görüşeceği ve ABD'den gelecek teklifi kabul etmesini isteyeceği kaydedildi.


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