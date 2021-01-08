Büyük bir beklentiyle geldiği Galatasaray'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oynadığından daha fazlasını tedavi olarak geçiren Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı. Kulübeden girdiği Antalya maçında 28 dakika sonra sağ üst adalesini tutarak çıkan ve 6 hafta daha takımdan ayrı kalacağı açıklanan Kolombiyalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Amerika'da Inter Miami ile görüştüğü söylenen tecrübeli oyuncuya, "Takımda en çok kazanan isimsin. Ancak sakatlıklar yüzünden senden faydalanamadık. Bonservisini verelim, yolları ayıralım" dedi.

BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM

Falcao ise, "Ben de çok üzgünüm. Sizlerden de özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim" karşılığını vererek bu ay içinde yolları ayırmaya sıcak bakabileceğini söylediği öğrenildi.

G.SARAY'DA 6. SAKATLIĞINI YAŞADI

Galatasaray kariyerinin 182 gününü tedavi olarak geçiren Radamel Falcao, bu sürede 6 kez sakatlandı. 5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 maç kaçırdı. (Sabah)