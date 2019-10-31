Galatasaray, golcüsünün geri dönüşünü bekliyor... 1 Ekim’de oynanan PSG maçı sonrası aşil tendonundaki ağrı şikayeti nedeniyle Madrid’e giderek özel bir iğne yaptıran Radamel Falcao’ya, 4 haftalık dinlenme süresi verilmişti. Tecrübeli futbolcu, hocası Fatih Terim’le önceki idmanda yaptığı konuşmada durumunu anlatırken, formasını çok özlediğini dile getirdi. Terim de bir an önce sahada görmek istediği Falcao’ya, hazır olması halinde Rizespor maçı kadrosunda yer verebileceğini aktardı.

Son kararı o verecek

33 yaşındaki futbolcu, bugün gerçekleşecek son idmanda bir kez daha denenecek. Eğer ciddi bir problem görülmezse, Falcao’nun maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Hatta plan, Kolombiyalı yıldızı karşılaşmanın son yarım saatinde oynatıp hafta içindeki Real Madrid deplasmanına hazırlamak. Terim’in, oynayıp oynamaması konusunda son kararı yine Falcao’ya bırakacağı da gelen haberler arasında.

Metin Karabaş

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