Yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Nelsson’un tescilini yaptıramayan ve lisansını çıkaramayan Galatasaray , bu konuda çareler üretmeye çalışıyor.

Cim-Bom’un ilk önceliği, Valentine Ozornwafor’u kiralamak... Sarı-kırmızılıların Nijeryalı stoper konusunda Denizlispor ile anlaşma sağladığı, oyuncunun yeşil-siyahlı formayı giyeceği ifade edildi. 13 milyon liralık borcu kapatarak transferi açan Ege ekibine, birkaç gün içinde yeni bir yasağın geleceği, bu nedenle transferleri birkaç gün içerisinde bitirmeyi amaçladıkları ifade edildi.

Milliyet







