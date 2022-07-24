Galatasaray , transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, ilk etapta orta sahanın tamamlanmasını istedi. Galatasaray Yönetimi'nden başkan Dursun Özbek ile kurmaylarından Erden Timur ve Cenk Ergün, kritik bir zirve gerçekleştirdi. Bu paralelde ise Buruk'un istediği iki ismin bitirilmesi konusunda karar alındı. Aslan, merkez orta saha için Midtjylland forması giyen Evander'i bitirmek istiyor.

6 milyon Euro teklif yapıldı

10 milyon Euro'dan kapıyı açan Midtjylland bonservis isteğini 8 milyona çekti, Cim Bom teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti. Transfer operasyonunu bizzat Erden Timur yönetiyor, tarafların 1-2 gün içinde orta noktada buluşması bekleniyor. 24 yaşındaki Brezilyalı maestro da Aslan olmayı çok isterken, Evander'in menacerliğini yapan babası görüşmeler için Brezilya'dan Danimarka'ya gitti. Oyuncu tarafı, Galatasaray'ın 1 milyon Euro civarındaki maaş önerisini kabul etti.

Son olarak 6 milyon Euro bandı görüşülürken, eğer taraflar bu rakamda anlaşılırsa transfer gerçekleşecek. Sarı- Kırmızılılar, iki oyuncuyu da kadrosuna katmak için yoğun bir hafta geçirecek.

Gündemdeki bir diğer isim Nadiem Amiri Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Fakat Alman ekibinin, oyuncunun 3 yıllık sözleşmesinin olması nedeniyle ufak pürüzler çıkardığı öğrenildi. Cim Bom, hafta içerisinde bu pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışacak.

Yakup Çınar



