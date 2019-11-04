Cim Bom’da transfer çalışmaları erken başladı... Mevcut kadronun performansından memnun olmayan Fatih Terim, devre arasında ilk 11’e en az 3 takviye isterken, gündemdeki 1 numaralı isim Henry Onyekuru. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldıza yeniden ‘Parçalı’yı giydirmek isteyen yönetim, Monaco cephesiyle kurduğu ilk temaslardan olumlu sonuç almıştı. Fransız ekibi, ligde 5 maçtır süre almayan Onyekuru’yu göndermeye sıcak bakıyor. Onyekuru ve menaceriyle yaptığı görüşmelerde de hiçbir sıkıntı yaşamayan Sarı-Kırmızılılar, milli arada bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor.

Jardim düşünmüyor

Yönetim, önümüzdeki hafta Monaco Yönetimi ile biraraya gelecek ve 1.5 yıllık kiralama teklifi üzerinden görüşülecek. Fransız ekibi bonservisine 15 milyon Euro ödediği Onyekuru’dan sadece 4 maçta yararlanırken, Nijeryalı kanat teknik direktör Jardim’in gelecek planları arasında da yer almıyor.

Metin Karabaş