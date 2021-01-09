Galatasaray Henry Onyekuru'ya kavuşuyor… Sarı- Kırmızılılar son iki sezonda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı yıldızı bu kez tapusuyla alıyor. Onyekuru'yla kesin olarak anlaşma sağlayan yönetim, Monaco ile de el sıkışmaya çok yaklaştı.

ÖNCE YARIM SEZON KİRALIK

Alınan bilgilere göre Galatasaray son yapılan görüşmede, yarım sezon kiralama ve haziran ayında 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini Fransız kulübüne iletti.

ÇOK SIKI PAZARLIKLAR YAPILIYOR

Kapıyı 8 milyon Euro'dan açan Monaco'nun sıkı pazarlıklar sonrası 5 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. Artık Galatasaray'ın son bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Şu anda Nijerya'da ailesinin yanında bulunan Henry Onyekuru kulüpler tüm pürüzleri giderir gidermez hemen İstanbul'a gelecek. Genç yıldızla 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalanacak.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ

1.5 sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Henry Onyekuru golleriyle taraftarların sevgilisi haline geldi. (Takvim)