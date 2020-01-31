Galatasaray'da çok sıcak Onyekuru gelişmesi yaşanıyor. Hafta sonu Kayserispor'u konuk edecek sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamen geçen Onyekuru antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde oyunsal taktik çalışma, son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Onyekuru müjdesi...

Ahmet Çalık ve Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Florin Andone, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.