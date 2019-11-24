Cim Bom’un devre arasında renklerine bağlayacağı bir diğer isim de eski oyuncusu Henry Onyekuru... Sarı-Kırmızılılar, 15 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Fransa’da aradığını bulamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusunu tekrar kiralamaya hazırlanıyor. Galatasaray Yönetimi, genç futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta Monaco kulübüyle üçüncü kez görüşerek, Nijeryalı yıldızı 1.5 sezonluğuna kiralamayı hedefliyor.

500 bin Euro verilecek

Şu ana kadar gerçekleşen temasların olumlu sonuç verdiği, ancak süre konusunda pürüzlerin henüz giderilemediği öğrenildi. Eğer Monaco, süreyi sezon sonuna kadarla sınırlamakta ısrar ederse, anlaşma mecburen bu şekilde gerçekleşecek. Kiralama bedeli olarak da maksimum 500 bin Euro civarında bir bedel düşünülüyor.

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