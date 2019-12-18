Galatasaray, eski yıldızı Henry Onyekuru’ya kavuşmak için gün sayıyor... Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı formayla tam 16 gol atan ve hem ligi hem de Türkiye Kupası’nı şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın başarısında büyük pay sahibi olan genç yıldız, Türkiye’ye geri dönüyor... Sarı-Kırmızılı yönetim hem oyuncunun kendisi hem de kulübü Monaco ile 1.5 yıllık kiralama anlaşması yapmış durumda. Sakatlığını üzerinden tamamen atmasına rağmen, haftalardır Fransız kulübünün kadrosunda kendisine yer bulamayan 22 yaşındaki futbolcu da, Galatasaray taraftarıyla buluşup yeteneklerini yeniden kanıtlamanın heyecanını yaşıyor.

Buluşma adresi Türkiye

Gerek Galatasaray’ın teknik heyeti ve futbolcularıyla, gerekse de taraftarıyla iletişimini hiç kesmeyen Onyekuru’nun, sosyal medyadaki bir mesajlaşması da, Sarı-Kırmızılılar’ı heyecanlandırmaya yetti. Gaziantep’te forma giyen vatandaşı Kayode, bir gönderisinin altına alev simgeli bir yorum bırakan Onyekuru’ya, “Kardeşim çok yakında görüşürüz” yazınca, ikilinin buluşma adresi olarak Türkiye işaret edilmeye başlandı.

Hız problemi çözülecek

Henry Onyekuru’nun dönüşüyle beraber, Galatasaray’ın kanatlardaki hız probleminin çözülmesi bekleniyor. Babel ve Feghouli’nin savunma arkasına koşu yapmaması ve Sarı-Kırmızılılar’ın ileriye bir türlü çabuk çıkamaması, ciddi bir tempo sorunu yaratıyordu. Onyekuru takviyesiyle beraber, Galatasaray’ın daha yüksek tempoyla oynayacağı tahmin ediliyor. Teknik direktör Fatih Terim, sezon başında gerçekleşmeyen bu transferin, geç de olsa ikinci yarıyla beraber işleri yoluna koyacağı inancına sahip.

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