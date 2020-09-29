Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra yönetime transfer mesajı vermişti. Bu mesaj sonrasında harekete geçen yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Hedef daha önce de temas kurulan Nakamba.

İNGİLİZLER'LE PAZARLIK SÜRÜYOR

Aslan'ın 6 numaraya oynayan A.Villa'nın Zimbabveli orta saha için yeni bir teklif hazırladığı öğrenildi. Oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray, İngiliz ekibiyle ile temaslarını sürdürüyor.

TERİM YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Transferin 2-3 gün içinde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Nakamba ismine oldukça sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

DİĞER ADAY İSE CAMPUZANO

Nakamba bu sezon A.Villa'da sadece 2 maçta görev aldı. Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith ona lig maçında görev vermedi. G.Saray'da ön libero Jorman Campuzano da listede. (Takvim)