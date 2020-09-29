Galatasaray'da son dakika! Nakamba için kritik saatler!
Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar’ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra yönetime transfer mesajı vermişti. Bu mesaj sonrasında harekete geçen yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Hedef daha önce de temas kurulan Nakamba.
Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra yönetime transfer mesajı vermişti. Bu mesaj sonrasında harekete geçen yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Hedef daha önce de temas kurulan Nakamba.
İNGİLİZLER'LE PAZARLIK SÜRÜYOR
Aslan'ın 6 numaraya oynayan A.Villa'nın Zimbabveli orta saha için yeni bir teklif hazırladığı öğrenildi. Oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray, İngiliz ekibiyle ile temaslarını sürdürüyor.
TERİM YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Transferin 2-3 gün içinde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Nakamba ismine oldukça sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
DİĞER ADAY İSE CAMPUZANO
Nakamba bu sezon A.Villa'da sadece 2 maçta görev aldı. Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith ona lig maçında görev vermedi. G.Saray'da ön libero Jorman Campuzano da listede. (Takvim)