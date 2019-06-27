Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, 2.5 yıllık görev süresi boyunca kulüpte nakit akışı sağlanması amacıyla kendi cebinden verdiği parayı geri almak için bu sabah icra takibi başlamıştı. Galatasaray'da yönetim, geçtiğimiz günlerde 13.5 milyon Euro'luk alacakları nedeniyle icra takibi başlatan eski başkanlardan Dursun Özbek'le görüştü.

Gizli görüşme!

Galatasaray adına Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak görüşmede yer alırken taraftar arasında uzlaşma sağlandı. Özbek'in 13.5 milyon Euro'luk alacağı taksitler halinde ödenecek. Oldukça gizli gerçekleşen görüşmeden birçok yöneticinin haberi olmadı.

Transfer sıkıntısı olmayacak

Yönetimin Dursun Özbek'le uzlaşma sağlaması transfer tehlikesinin önünü kapattı. Özbek'in icra takibini kısa süre içerisinde geri çekmesi bekleniyor. Böylelikle Sarı Kırmızılı ekip, transfer konusunda sıkıntı yaşamayacak.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL



