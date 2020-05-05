Galatasaray'da geride bıraktığımız hafta yaşadığı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan başkan Mustafa Cengiz ile ilgili resmi açıklama geldi. Sarı Kırmızılı kulüp, başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.