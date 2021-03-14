Galatasaray’da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında eldiven Fernando Muslera geliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in takımda kalmasını istediği Muslera’ya ABD’den Los Angeles FC talip oldu. MLS Ligi’nde yeni sezonun Nisan’da başlayacak olması nedeniyle LA ekibi, Uruguaylı eldivenden cevap bekliyor. Muslera da sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon için nasıl bir sözleşme önereceğini öğrenmek istedi.

‘LİG ŞAMPİYONLUĞUNA ODAKLANDIK’

Yönetim, Nando’ya “Önce şampiyonluk sonra sözleşme” yanıtı verip Mayıs sonunu işaret etti. İç transfer konusunda görüşmelerin merkezinde yer alan yönetici Abdurrahim Albayrak da “Lig şampiyonluğuna odaklandık” dedi.









SÜPER LİG’İN EN ÇOK FORMA GİYEN YABANCI STATÜ OYUNCUSU OLACAK

Albayrak, “Futbolcuların sözleşmelerindeki maaşlarda indirim veya uzatma konusu gibi muhabbetler sezon sonunda. Biz, hocamızla birlikte lig şampiyonluğuna konsantre olduk” diye konuştu.

Süper Lig’in 27. haftasında BB Erzurumspor ile evinde karşılaşan Galatasaray’da kaptan Muslera sarı-kırmızılılar ile ligde 300. maçında görev almıştı. Uruguaylı file bekçisi tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olurken, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig’de en çok müsabakaya çıkan futbolcu olarak kayda geçmişti.

Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig’in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.





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Galatasaray’a İtalya ekibi Lazio’dan 11 Ağustos 2011’de transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 10 sezonda 14 kez kupa sevinci yaşadı. 34 yaşındaki kaleci, 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.

Muslera, 6 Şubat 2017’de Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin ‘En çok forma giyen yabancı futbolcusu' oldu. Beşiktaş maçıyla birlikte de Zoran Simoviç'in 188 maçlık rekorunu egale eden deneyimli kaleci, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı. (Sözcü)







