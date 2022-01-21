Sezon başında Galatasaray 'ın kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı gösteremeyen Olimpiu Morutan'ın, kiralık olarak takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Rumen futbolcunun menajeri, iddialara cevap verdi.

Digisport'ta yer alan habere göre Morutan'ın menajeri Victor Becali, "Moruțan'ın bir sorunu yok! Fatih Terim tarafından takıma getirildi. Biz ne yapıyoruz? Başka bir teknik direktör geldi diye tüm futbolcular takımdan gider mi? Moruțan'a çok para ödendi, ondan daha büyük sözleşmeleri olan ve kiralık olarak ayrılabilecek başka oyuncular da var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morutan, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 25 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans gösterdi.



