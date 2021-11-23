Milli kamplardan dönüşte ileri uçta Mohamed, Halil ve Kerem üçlüsünü deneyen Fatih hocanın, kararını maç günü değiştirdiği öğrenildi.

Çift forvetten vazgeçen ve ileride Halil'e görev veren Terim, genç oyuncunun son performansından memnun kalmadı. Tecrübeli hoca, Mohamed'in yerine de Morutan'ı sağa çekip, Feghouli'yi forvet arkasında değerlendirdi.

Forvette aynı sorun

Galatasaray 'da 1. santrfor belirsizliği devam ediyor. Diagne, Mohamed ve Halil arasında rotasyona giden Fatih Terim'in, sıradaki Marsilya ve Yeni Malatya sınavlarında kimi tercih edeceği takım içerisinde de merak konusu.





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