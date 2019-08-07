Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'nun takımdana ayrılması beklenirken, Yunan golcünün forma numarası Ryan Babel'e verildi.

Galatasaray'a transfer olduğu zaman 22 numarayı tercih eden Mitroglou, sezon başı ise Sinan Gümüş'ün ayrılmasının ardından 11 numarayı almıştı. Hazırlık kampında istenilen performansı gösteremeyen 31 yaşındaki golcü Fatih Terim'in gözüne girememişti.

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkan Sarı Kırmızılı ekipte forma numaraları belirleniken Mitroglou, büyük bir şok yaşadı. Yeni transfer Babel, 11 numara ile Akhisar karşısına çıkarken, golcü oyuncu doğum tarihi nedeniyle 88 numarayı aldı.

Bu gelişmenin ardından Mitroglou'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2.6 milyon Euro kazanıyor

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta görev yapan Mitroglou, 2 gol ve 1 asistlik skor performansı sergiledi. Yunan golcü sarı-kırmızılı ekipten 2019-20 sezonu için 2,6 milyon Euro kazanacak.