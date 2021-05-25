Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösteren ve kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ''Başkanlık makamına saygım sonsuz fakat başkanımızın açıklamalarıyla aynı görüşte değilim. Fatih Terim kırmızı çizgimdir! Aslolan Galatasaray’dır.'' açıklamayla tepkisini dile getiren Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, istifasını sundu.

Galatasaray Kulubü de konu ile ilgili açıklama yaptı. Maruf Güneş'in yerine Banu Vahapoğlu Akgün'ün geçtiğini duyuran Sarı Kırmızılı ekip, resmi site üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Maruf Güneş'in ayrılması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince Maruf Güneş'in ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







