Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Transfer döneminin son gününde İngiliz ekibi Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan Mario Lemina, Galatasaray formasını ilk kez Kasımpaşa karşısında giydi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Gabonlu oyuncu, 30 dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle kulübeye değişiklik işareti yaptı. Yıldız ismin yerine Ömer Bayram dahil oldu.

Lemina sosyal medya hesabından da, "Sakatlık yok beyler, endişelenmeyin. Oynamaya devam, en güçlü Galatasaray" notunu paylaştı.

Mide bulantısı çektiği için oyundan alındığını belirten Lemina, “Fiziksel problemim yok, maç sırasında mide bulantısı yaşadım. Bazen böyle şeyler olabiliyor, sorun yok. Bu atmosferin dünyada eşi benzeri yok. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece, biz de zaferlere devam edeceğiz” dedi.

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